"Месть, ложь, личная неприязнь". Диана Круминя выиграла множество медалей паралимпиад. Имела ли она право участвовать в соревнованиях?

В 2016 году завоевала золотую медаль на паралимпийских играх в метании копья и бронзовую - в метании диска. В 2020 году на паралимпийских играх она снова завоевала две медали - "серебро" в метании диска и "бронзу" в метании копья. Четыре года спустя, в 2024 году, на паралимпийских играх в Париже Круминя вместе с Рихардом Сникусом была знаменосцем сборной Латвии и завоевала "золото" в метании копья с новым рекордом паралимпийских игр. На счету Крумини также множество медалей чемпионатов мира.

Как Круминя стала паралимпийским атлетом

Во время учебы в школе Диана Круминя (тогда - Дадзите) серьезно занималась баскетболом в команде TTP. Три года назад в интервью Delfi она вспоминала, что в возрасте 16 лет у нее начались серьезные проблемы со спиной - врачи обнаружили врожденную аномалию (спина бифида, сложный врожденный дефект развития спинного мозга и позвоночника). В 2017 году немецкое издание WochenSpiegel в своей публикации о Крумине писало, что с этого момента она могла ходить только на костылях. Руководитель движения баскетбола на колясках Айгарс Миглавс, с которым Круминя знакома с начала 2000-х годов, при этом утверждает, что он ее на костылях никогда не видел.