"Месть, ложь, личная неприязнь". Диана Круминя выиграла множество медалей паралимпиад. Имела ли она право участвовать в соревнованиях?
Fоtо: Latvijas Olimpiskā komiteja

История жизни одной из самых титулованных латвийских паралимпийских спортсменок, чемпионки мира и паралимпийских игр Дианы Крумини вызывает вопросы, пишет в своем расследовании онлайн-издание MVP. Главный из них - действительно ли состояние здоровья Крумини соответствует тем требованиям, которые предъявляются к паралимпийским атлетам? Delfi коротко пересказывает резонансную публикацию.

Кто такая Диана Круминя

Диана Круминя (девичья фамилия Дадзите) - одна из самых титулованных латвийских паралимпийских спортсменок. В подростковом возрасте занималась баскетболом, входила в число кандидатов в сборную U-16. Из-за проблем со здоровьем приняла решение уйти в паралимпийский спорт.

В 2016 году завоевала золотую медаль на паралимпийских играх в метании копья и бронзовую - в метании диска. В 2020 году на паралимпийских играх она снова завоевала две медали - "серебро" в метании диска и "бронзу" в метании копья. Четыре года спустя, в 2024 году, на паралимпийских играх в Париже Круминя вместе с Рихардом Сникусом была знаменосцем сборной Латвии и завоевала "золото" в метании копья с новым рекордом паралимпийских игр. На счету Крумини также множество медалей чемпионатов мира.

В 2017 году была награждена Орденом Трех звезд пятой степени.

Диана Круминя - младшая сестра Дайги Дадзите, президента Латвийского паралимпийского комитета.

Как Круминя стала паралимпийским атлетом

Во время учебы в школе Диана Круминя (тогда - Дадзите) серьезно занималась баскетболом в команде TTP. Три года назад в интервью Delfi она вспоминала, что в возрасте 16 лет у нее начались серьезные проблемы со спиной - врачи обнаружили врожденную аномалию (спина бифида, сложный врожденный дефект развития спинного мозга и позвоночника). В 2017 году немецкое издание WochenSpiegel в своей публикации о Крумине писало, что с этого момента она могла ходить только на костылях. Руководитель движения баскетбола на колясках Айгарс Миглавс, с которым Круминя знакома с начала 2000-х годов, при этом утверждает, что он ее на костылях никогда не видел.

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