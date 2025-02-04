"Месть, ложь, личная неприязнь". Диана Круминя выиграла множество медалей паралимпиад. Имела ли она право участвовать в соревнованиях?

История жизни одной из самых титулованных латвийских паралимпийских спортсменок, чемпионки мира и паралимпийских игр Дианы Крумини вызывает вопросы, пишет в своем расследовании онлайн-издание MVP. Главный из них - действительно ли состояние здоровья Крумини соответствует тем требованиям, которые предъявляются к паралимпийским атлетам? Delfi коротко пересказывает резонансную публикацию.
Как Круминя стала паралимпийским атлетом
Во время учебы в школе Диана Круминя (тогда - Дадзите) серьезно занималась баскетболом в команде TTP. Три года назад в интервью Delfi она вспоминала, что в возрасте 16 лет у нее начались серьезные проблемы со спиной - врачи обнаружили врожденную аномалию (спина бифида, сложный врожденный дефект развития спинного мозга и позвоночника). В 2017 году немецкое издание WochenSpiegel в своей публикации о Крумине писало, что с этого момента она могла ходить только на костылях. Руководитель движения баскетбола на колясках Айгарс Миглавс, с которым Круминя знакома с начала 2000-х годов, при этом утверждает, что он ее на костылях никогда не видел.
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