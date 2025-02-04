"Продолжит укреплять медиапространство". Комиссия Сейма выдвинула на пост члена NEPLP Иеву Калдерауску

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам выдвинула кандидатуру действующего члена Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иеву Калдерауску на вакантную должность члена NEPLP.
Руководитель комиссии Сейма Лейла Расима ("Прогрессивные") открыла заседание, сообщив, что она выдвигает на пост члена NEPLP Калдерауску, которая "продолжит качественно выполнять начатую работу и укреплять наше медиапространство".
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