В августе 2024 года несколько индийских изданий (The Tribune, Hindustan Times и другие) сообщили о том, что в начале этого года в Латвии при невыясненных обстоятельствах пропал 18-летний Сагар. В составе группы, в которую входили восемь граждан Индии, юноша собирался добраться до Франции. Индийцы шли по пути, который контрабандисты называют "ослиным маршрутом".

Индия - Россия - Беларусь - Латвия

Трагическая история Сагара — одна из множества историй, о которых в Латвии говорить не принято. Юный уроженец индийского штата Пенджаб далеко не первый иностранец, пропавший или погибший при пересечении границы Беларуси и ЕС. Даже если ориентироваться только на официальную статистку, начиная с весны 2021 года, нелегалы, пытающиеся в поисках лучшей жизни добраться до стран Западной Европы, пропадают и гибнут в приграничье регулярно: тонут в водоемах, замерзают в лесах...

Гибридная война на границе с Беларусью Нелегальные иммигранты из стран Азии и Африки появились на внешних границах Беларуси летом 2021 года. При помощи тысяч мигрантов белорусский режим пытается создать давление и дестабилизировать ситуацию на границе с Латвией, Литвой и Польшей. 11 августа 2021 года Латвия ввела режим чрезвычайной ситуации в приграничных районах. Массовые попытки перейти границу продолжаются до сих пор. Латвийские власти считают, что мигранты на границе - это элемент гибридной войны, которую ведет Беларусь.

Термин "Ослиный маршрут" используют торговцы людьми в индийском штате Пенджаб. Он обозначает потенциально опасное путешествие, которое совершают мигранты, чтобы попасть в другие страны. Он предполагает и незаконное пересечение границы.

Как Сагар оказался в Латвии? Его отец, Бобби Чанд, рассказывает индийским изданиям, что в 2023 году он по совету соседки решил отправить своего единственного сына за границу через ее брата — Раджинджера Кумара. В октябре 2023 года Раджиндер, ставший своего рода "турагентом", встретился с ними в доме Раджини и пообещал отправить Сагара в Европу за 1,4 млн рупий (около 15 000 евро). Отец заплатил "агентам" вперед 7000 евро и дал сыну с собой еще тысячу долларов.

Транзит в никуда

Сагар покинул Индию 6 января 2024 года. Сначала он отправился в Дели, а затем "агенты" переправили его в Россию. По словам Чанда, почти два месяца его сын провел в Беларуси. 27 февраля Сагар позвонил отцу и сказал, что направляется в Германию и собирается в составе группы из восьми человек пересечь белорусско-латвийскую границу. Больше Бобби с сыном не говорил. С весны 2024 года от него нет никаких известий.

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