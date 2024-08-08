Белорусские власти не только указывают нелегалам места, где лучше всего пересечь латвийскую границу, но и обеспечивают их инструментами, с помощью которых они могут повредить инфраструктуру. Об этом в программе Spried ar Delfi рассказала начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Гунтис Пуятс.

В июле этого года возросла активность нелегалов на белорусско-латвийской границе. По данным ГПС, в июле было зафиксировано более 1000 попыток нелегального пересечения границы. По прогнозам Пуятса, с учетом прошлогодней ситуации в августе эта тенденция сохранится. Наибольшее давление нелегалов на границу в 2023 году пришлось на период с июля по октябрь.

Сотрудница Центра исследования восточноевропейской политики Элина Вроблевска, в свою очередь, указала, что увеличение потока нелегалов со стороны Беларуси преследует две цели: это и проверка безопасности латвийской границы, и провоцирование ситуаций, которые затем Россия и Беларусь могут использовать в качестве дезинформации.

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