Всего в 170 км от Вильнюса, в поселке Новоколосово, тайно завершают модернизацию военного объекта - хранилища для ядерного оружия, сообщает Telegram-канал, рассказывающий о том, что происходит в Беларуси. По данным источника, работы проводят на военном объекте "Камыш", где оборудованы подземные хранилища, которые способны выдержать наземный тактический ядерный удар, пишет литовский портал Delfi.

"Кроме заметных проведенных косметических ремонтов, общестроительных работ в режиме полной секретности фактически закончены внутренние инженерные работы", – сообщает Telegram-канал "Беларуская выведка".

Литовская разведка ранее оценила информацию канала.

"По нашей оценке этот канал может быть связан с демократической белорусской оппозицией или уехавшими за границу бывшими сотрудниками силовых структур Беларуси. Были случаи, когда опубликованная там информация потом подтверждалась", – сказали Delfi представители разведки.

"Беларуская выведка" сообщает, что на этом советском объекте обновили вентиляционную систему, оборудовали защищающие от радиации фильтры.

Внутри подземного хранилища установили компрессоры для поддержки высокого давления, обновлены системы климат контроля и автономных поставок электричества.

Сообщается об установке и маскировке системы спутниковой связи, полной замене системы силовых подземных кабелей, установке противопожарных и противодымных ворот и дверей.

"На территории в/ч создан отдельный (усиленный) отдел ВКР КГБ. С местным населением ведется активная оперативная работа, создается "местечковый" агентурный аппарат. Речь идет о скором введении "санитарной зоны" для гражданского населения вплоть до введения пропускного режима для гражданских", – пишет "Беларуская выведка".

Предполагается, что все эти работы были "проведены для принятия на хранение элементов переданных Россией элементов ядерного оружия, возможно, боеголовок для ракет.

"С учетом огромных расходов, объемов работ и совокупности других признаков, можно утверждать, что арсенал готовят к хранению элементов тактического ядерного оружия.

По нашим данным, пока на этом объекте оружия нет. Ранее здесь неоднократно проводили учения по погрузке и разгрузке с использованием макетов боеголовок и оборудования для запуска ракет "Искандер"", – сказано в публикации.

Военная база "Камыш" в Новоколосове ранее была известна, как закрытый военный городок Столбцы-2", находящийся рядом с воинской частью 25819 – бывшего 25-го арсенала стратегических ракетных сил СССР.

В этом арсенале до 1996 г. вместе с ракетами хранили и ядерные боеголовки, а сама база была частью ядерного щита СССР.

В 1996 г. Российская армия вывезла с этого объекта все ядерное вооружение, объект был заброшен. Рядом с поселком до сих пор действует воинская часть.

В 2021 г. канал CNN сообщал о том, что в этой местности якобы действует исправительный лагерь для противников режима Александра Лукашенко.

Телеканал CNN выпустил репортаж о предполагаемом лагере для политзаключенных в Беларуси.



В репортаже говорится, что недавно построенный объект находится недалеко от поселка Новоколосово примерно в часе езды от Минска. pic.twitter.com/8TKzT8bnqo — жаўнер БНР (@bel_fayette) August 6, 2021

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