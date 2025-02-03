После долгих споров в Евросоюзе сменили подход к приему иммигрантов и беженцев. Их будут отсортировывать строго и быстро. Без шансов на повтор. Но если страна ЕС будет отказываться рассматривать заявки, то ей придется платить в "общий котел". Признаны и форс-мажорные режимы, которыми сегодня активно пользуется Латвия. При этом, в отличие от балтийских соседей, у Латвии до сих пор нет политики, кого мы готовы принять для пользы экономике, а интеграция чаще идет "на бумаге". О ситуации доложила профессор факультета экономики и социальных наук ЛУ Инта Миериня.

Не секрет, что негативное отношение к миграции последние годы растет по всей Европе — настроения разогревают радикальные популисты, которые строят свою политику на запугивании и обещаниях избавить свои страны от "полчищ чужих".

68% жителей Европы переоценивают реальную долю иммигрантов в населении своих стран (данные за 2022 год).

При этом демография в большинстве стран Европы буквально кричит свое — работников во многих сферах не хватает катастрофически, а с экономикой и так дела обстоят не лучшим образом.

Delfi уже писали о том, что Великобритания, которая вышла из ЕС, в первую очередь под антииммиграционным флагом, сегодня принимает втрое больше приезжих, чем до Brexit. Да и самых критичные в отношении иммигрантов государства сегодня вынуждены впускать гастарбайтеров. Например, в евроскептической Венгрии трудятся 18 000 китайцев, в Чехии - 46 000 вьетнамцев.

В Латвии с демографией все очень плохо: рождается вдвое меньше людей, чем умирает. Рабочая сила требуется, но имеющиеся безработные не подходят по своей квалификации. Между тем в Латвию активно стремятся беженцы разных национальностей, социальных слоев и квалификаций. Как отобрать нужных и не вызвать раздражения у местных?

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !