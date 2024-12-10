После падения режима Башара Асада в Сирии многие страны Европы приостановили рассмотрение документов на предоставление убежища сирийским беженцам. На время перерассмотрения рисков преследования по политическим причинам. Портал Delfi направил запрос в МИД и Управление по делам гражданства и миграции (PMLP), каких последствий падения режима Асада можно ожидать в Латвии?

Первой рассмотрение заявок от сирийцев на предоставление убежища приостановило Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) Германии. После падения режима Асада некоторые немецкие политики уже высказались за возвращение сирийских беженцев на родину.

Представители BAMF пояснили журналистам Der Spiegel, что изменившаяся ситуация в ближневосточной стране требует дополнительного анализа. По его итогам критерии для предоставления убежища могут быть пересмотрены. На вчерашний день его сотрудники рассматривали более 47 тысяч заявлений о предоставлении убежища от граждан Сирии. Ведомство заверили сирийцев, уже получивших положительные решения по своим ходатайствам, что выводы не будут пересмотрены задним числом.

За Германией последовала Австрия — там с начала года рассматривали 12,5 тысяч заявок на убежище. Примеру этих государств последовали многие страны Европы.

Какую позицию по Сирии и сирийским беженцам занимает Латвия?

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