Падение Башара Асада было почти немыслимо всего неделю назад, когда повстанцы начали наступление против режима со своей базы в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

Сейчас для Сирии наступил поворотный момент. Асад пришел к власти в 2000 году после смерти своего отца Хафеза, который управлял страной 29 лет — и делал это при помощи железного кулака, как и его сын.

Асад-младший унаследовал жестко контролируемую и репрессивную политическую структуру, где оппозиции не было места.

Хотя поначалу и оставались надежды, что Башар Асад сможет стать другим правителем — более открытым и менее жестоким. Но эти надежды оказались недолгими.

Асад навсегда останется в памяти как человек, жестоко подавивший мирные протесты против своего режима в 2011 году, что и привело к гражданской войне. Более полумиллиона человек были убиты, еще шесть миллионов стали беженцами.

Асад подавил повстанцев и сохранил власть с помощью России и Ирана. Москва использовала мощную авиацию, Тегеран направил в Сирию военных советников, а "Хезболла", группировка из соседнего Ливана, задействовала своих хорошо подготовленных бойцов.

Асада бросили союзники

Но в этот раз такой поддержки не было. Союзники Асада, по сути, бросили его из-за собственных проблем. Без их помощи сирийские войска не смогли, а кое-где и не захотели, остановить повстанцев, возглавляемых исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) (в России признана террористической и запрещена).

Сначала на прошлой неделе повстанцы почти без сопротивления захватили Алеппо, второй по величине город страны. Затем под их контроль перешла Хама, а спустя несколько дней — ключевой центр Хомс. Таким образом Дамаск оказался изолированным, и за считанные часы после этого оппозиция вошла в столицу.

Конец пятидесятилетнего правления семьи Асада изменит баланс сил в регионе.

По влиянию Ирана будет нанесен еще один мощный удар. Ведь Сирия при Асаде служила связующим звеном между иранцами и "Хезболлой" и играла ключевую роль в поставках оружия и боеприпасов этой группировке.

Сама "Хезболла" сильно ослабла после года войны с Израилем, и ее будущее туманно.

Другая поддерживаемая Ираном группировка — йеменские хуситы — неоднократно подвергалась авиаударам.

Все эти группы, а также ополченцы в Ираке и ХАМАС в Газе образуют то, что Тегеран называет "осью сопротивления", но теперь ей нанесен серьезный ущерб.

В Израиле, где Иран рассматривается как экзистенциальная угроза, будут рады этой новой картине региона.

Многие считают, что это наступление не могло бы состояться без благословения Турции. Хотя Турция действительно поддерживает некоторых повстанцев в Сирии, она отрицает, что способствует "Хайят Тахрир аш-Шам".

В последнее время Реджеп Тайип Эрдоган настаивал на том, чтобы Асад вступил в переговоры, направленные на поиск дипломатического решения конфликта, которое позволило бы вернуться домой сирийским беженцам. Ведь не менее трех миллионов из них находятся в Турции, а это очень чувствительный вопрос для местных жителей.

Но Асад отказался идти на такие переговоры.

Многие люди рады, что Асад ушел.

Но что будет дальше? Корни ХТШ уходят в "Аль-Каиду" (в России и других странах мира группировка признана террористической и запрещена), у нее за плечами жестокое прошлое.

В последние годы эта группа пыталась сделать из себя националистическую силу, и их последние сообщения звучат дипломатично и примирительно.

Но многих это не успокаивает, ведь непонятно, что ХТШ собирается делать после свержения режима.

В то же время, резкие перемены могут привести к опасному вакууму власти в Сирии и, в конечном счете, к хаосу и еще большему насилию.

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