Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) заморозило рассмотрение заявок от сирийцев, ходатайствовавших о получении политического убежища в Германии. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Решение было принято на фоне свержения режима Башара Асада, который по данным российских государственных СМИ покинул Сирию и сбежал в Москву.

Представители BAMF пояснили журналистам, что изменившаяся ситуация в ближневосточной стране требует дополнительного анализа. По его итогам критерии для предоставления убежища могут быть пересмотрены.

По данным ведомства, сейчас его сотрудники рассматривают более 47 тысяч заявлений о предоставлении убежища от граждан Сирии. Они заверили сирийцев, уже получивших положительные решения по своим ходатайствам, что в их случаях выводы BAMF не будут пересмотрены задним числом.

После падения режима Асада некоторые немецкие политики уже высказались за возвращение сирийских беженцев на родину. В частности, с такими заявлениями выступили представители христианских демократов, крупнейшей оппозиционной партии, лидирующей сейчас в предвыборных опросах.

"В отличие от политиков-торопыг, BAMF знает процедуру: для оценки рисков в стране исхода нужна официальная позиция немецкого МИД, переведенная МВД в формальные внутренние инструкции. Пока в Дамаске нет даже ни одного немецкого репортера [...], делать какие-то системные выводы бессмысленно", — отмечает немецкий политолог Алекс Юсупов.

Также о приостановке рассмотрения заявок на получение убежища от сирийцев сегодня сообщила Австрия, пишет газета Kronen Zeitung. Власти страны также проведут новую оценку ситуации с безопасностью в Сирии. С начала года ответственные австрийские ведомства получили 12,5 тысяч ходатайств о предоставлении убежища, "несколько тысяч" из них по-прежнему находятся на рассмотрении.

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