Пяти украинским семьям с детьми, бежавшим от войны и нашедшим убежище в здании бывшего центра социального ухода в латвийском городе Балдоне Кекавского края, вчера выдали уведомление о расторжении договора аренды. Несмотря на то что договор предусматривал возможность проживания в этом здании до окончания войны, на поиск нового жилья украинцам дали всего 40 дней.

Краевая дума Кекавы приняла решение вернуть комплекс зданий его прежнему владельцу — Министерству благосостояния, так как дом находится в очень плохом техническом состоянии, а привлечь европейское финансирование не удалось.

В 2022 году часть бывшего центра социального ухода в Балдоне отремонтировали власти муниципалитета и передали украинским беженцам. С тех пор прошло два года, и вчера жильцы получили уведомление о расторжении договора аренды, так как самоуправление больше не может поддерживать здание в соответствии с требованиями.

Главная проблема - система отопления, которая требует больших вложений, объяснили представители самоуправления Кекавского края. Именно поэтому беженцы не могут продолжить жить в этом здании.

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