Как чувствуют себя в Латвии получившие статус временной защиты граждане Украины? Какое к ним тут отношение? В чем самые большие проблемы? Где сталкиваются с дискриминацией? Получается ли интегрироваться? Почему так трудно найти работу по профессии? Сколько детей не учатся ни в одной школе? Центр общественной политики Providus обнародовал данные масштабного исследования прибывших после 24 февраля 2022 года в Латвию украинских гражданских жителей.
Никто точно не знает, сколько прибывших после начала полномасштабного вторжения украинцев реально проживает сегодня на территории Латвии. Часть беженцев за эти годы переместилась в другие страны Запада, другая — вернулась на родину, но потом (что нередко) снова уехала.
Сами украинцы в опросе отмечали неопределенность положения и неуверенность в своем статусе в Латвии — не понимали, как долго они могут в нем пребывать и на какую помощь рассчитывать. Многие опасаются, что после окончания статуса временной защиты в марте 2026 года им придется вернуться, даже если война не закончится.
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