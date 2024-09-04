Как чувствуют себя в Латвии получившие статус временной защиты граждане Украины? Какое к ним тут отношение? В чем самые большие проблемы? Где сталкиваются с дискриминацией? Получается ли интегрироваться? Почему так трудно найти работу по профессии? Сколько детей не учатся ни в одной школе? Центр общественной политики Providus обнародовал данные масштабного исследования прибывших после 24 февраля 2022 года в Латвию украинских гражданских жителей.

Никто точно не знает, сколько прибывших после начала полномасштабного вторжения украинцев реально проживает сегодня на территории Латвии. Часть беженцев за эти годы переместилась в другие страны Запада, другая — вернулась на родину, но потом (что нередко) снова уехала.

Сколько в Латвии украинских беженцев? По сведениям Управления по делам гражданства и миграции на начало 2024 года: 43 430 граждан Украины получили статус временной защиты Латвии (60% - женщины, треть — дети до 18 лет, 6% - пенсионеры 64+), из них 33 630 граждан Украины получили временный вид на жительство в Латвии.

Около 6000 украинцев за это время свои регистрации отменили. По данным Центрального статистического управления Латвии, на основе анализа регистров жителей: 25 650 переместившихся после начала полномасштабного вторжения граждан Украины реально живут в Латвии. Это 1,2% от всех числа всех жителей ЛР.

Сами украинцы в опросе отмечали неопределенность положения и неуверенность в своем статусе в Латвии — не понимали, как долго они могут в нем пребывать и на какую помощь рассчитывать. Многие опасаются, что после окончания статуса временной защиты в марте 2026 года им придется вернуться, даже если война не закончится.

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