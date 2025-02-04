В Даугавпилсе учителя увольняются из-за языковых проверок; Минюст призывает Центр госязыка соблюдать принцип соразмерности

В ряде учебных заведений Даугавпилса - возмущение из-за массовых проверок на знание латышского языка, начатых на прошлой неделе, посреди учебного года, Центром госязыка. Многие педагоги и сотрудники вспомогательного персонала начали подавать заявления об увольнении, не дожидаясь проверок. По словам руководителя Управления образования Даугавпилса Марины Исуповой, заявления об увольнении подали около 20 педагогов и сотрудников вспомогательного персонала из семи школ города, сообщает LSM.

Подача заявлений об увольнении в некоторых школах негативно повлияла на учебный процесс. Недовольство вызвано также тем, что проверяют и педагогов, получивших образование на латышском языке. Министерство юстиции поручило Центру госязыка оценить соразмерность - кто подлежит проверке и как эти проверки проводятся, что они минимально влияли на учебный процесс, пишет LSM.

Портал Delfi приводит полный пересказ материала коллег с LSM на русском языке.

Подали заявления, не дожидаясь проверок

Директор средней школы имени Дружеского призыва в Даугавпилсе Кристине Иванцова рассказала порталу LSM.lv: в конце прошлого года поступило информационное письмо о том, что Центр госязыка реализует контрольную программу с проверками в образовательных учреждениях. В середине января появилось еще письмо от ЦГЯ о начале проверки.

"Проверка знаний государственного языка педагогов в школе началась 23 января и сейчас продолжается. Пока процесс проходит успешно – более 20 педагогов успешно прошли проверку. К сожалению, восемь учителей и несколько представителей вспомогательного персонала приняли решение не участвовать в проверке, организованной Центром госязыка, и подали заявления об увольнении", – рассказала Иванцова.

Говоря о возможных причинах такого решения, директор школы предположила, что виной могли быть волнение, неуверенность в своих силах, а также, возможно, разговоры с коллегами из других школ, которые усилили тревогу по поводу запланированных проверок.

Для некоторых педагогов новые проверки моглт стать последней каплей - их терпение, необходимое в непростой работе учителя, закончилось.

Руководитель образовательного учреждения уверена, что все педагоги и представители вспомогательного персонала, подавшие заявления об увольнении, владеют государственным языком достаточно хорошо, чтобы успешно пройти проверку.

Уход педагогов затруднил учебный процесс

Уход нескольких педагогов создал дополнительные трудности в обеспечении учебного процесса в образовательном учреждении.

"Найти педагогов во втором семестре, когда штат всех школ уже укомплектован, – это большое испытание. Тем не менее, некоторых учителей удалось найти. Пока нам удается, хотя и не без трудностей, обеспечивать учебный процесс собственными ресурсами. Стоит отметить, что если бы нам удалось привлечь учителя математики, составление расписания уроков было бы проще, а учебные группы можно было бы разделить на подгруппы", – рассказала Иванцова.

Из-за ухода педагогов школе пришлось пересмотреть не только расписание уроков, но и комплектование классов, объединив подгруппы.

При планировании учебного процесса приоритет был отдан выпускным классам, чтобы учащиеся этих классов могли как можно лучше подготовиться к экзаменам.

Середина учебного года – не лучшее время для проверок

Ранее существовали договоренности о том, что проверки на знание госязыка для педагогов и вспомогательного персонала не проводятся в середине учебного года. Новая проверка стала неожиданной для образовательного учреждения и его сотрудников.

"Это выбивает педагогов из привычного ритма дня и мешает учебному процессу. Я понимаю, что необходимо собрать информацию о реальной ситуации в переходе к "Единой школе", но была ли эта проверка настолько срочной? На мой взгляд, ее можно было провести и в другое время, например, в конце весны или в начале лета", – поделилась своими размышлениями Иванцова.

Высокое нервное напряжение

Директор Даугавпилсской средней школы возможностей Ингрида Брокане признала, что проверки, организованные Центром госязыка, не стали большим сюрпризом: "За два с половиной года, с тех пор как мы стали Даугавпилсской средней школой возможностей, знания госязыка педагогов в образовательном учреждении ни разу не проверялись. Проверки были ожидаемы".

На момент интервью LSM в образовательном учреждении были проверены 27 из 109 педагогов - все успешно прошли проверку. Хотя на сегодня заявления об увольнении не поданы, Брокане не была уверена, что не получит их в будущем.

Директор школы также выразила обеспокоенность возможностью привлечь новых педагогов в середине учебного года, если необходимость возникнет: "Пока у нас хватает педагогов, но если в середине учебного года понадобится найти новых специалистов, нет уверенности, что нам удастся сделать это быстро, особенно если речь идет о преподавателях STEM-направления".

Руководитель образовательного учреждения подчеркнула, что если педагог не проходит проверку, он не может продолжать работать в школе. У учителей в возрасте 60+ лет, которым до пенсии осталось всего несколько лет, нервное напряжение особенно высокое.

Центр госязыка: проверки планировались еще в ноябре

Центр госязыка, отвечая на вопрос, почему проверки знаний госязыка педагогов были назначены на середину учебного года, пояснил, что цель - контроль за исполнением Закона "О государственном языке" и других нормативных актов. Контрольная программа на 2025 год была составлена в ноябре прошлого года. Проверки педагогов проводятся в пределах календарного года - перенос на более поздний срок невозможен.

В ответ на вопрос, кто будет нести ответственность за нарушение учебного процесса, если школам не удастся решить кадровые проблемы, Центр госязыка разъяснил, что сотрудничает с руководителями образовательных учреждений и согласовывает с ними порядок проведения проверок.

Минюст: использование госязыка важно для нацбезопасности Латвии

Министерство юстиции отметило, что латышский язык - основа латвийской государственной идентичности, и продвижение использования госязыка имеет важное значение для национальной безопасности Латвии. Что особенно важно в нынешних геополитических условиях, когда Россия ведет против Латвии сознательные и целенаправленные кампании дезинформации. Государство должно заботиться о том, чтобы латышский язык действительно выполнял свою функцию государственного языка, как это предусмотрено Сатверсме.

Центр госязыка исполняет закон, проверяя соответствие знаний госязыка педагогами уровню, установленному Кабинетом Министров, необходимому для выполнения их профессиональных и должностных обязанностей.

В декларации Кабинета Министров под руководством Эвики Силини ("Новое Единство") заявлено о приверженности поддержке изучения латышского языка как основы для объединения общества и полном переходе на обучение на государственном языке в школах к 2025 году. Это направлено на устранение последствий советской оккупации и русификации в наших школах, а также на укрепление использования государственного языка.

Мнения Центра госязыка и Минюста - разнятся

Центр госязыка указал, что образовательные учреждения включаются в контрольную программу на основе определенных критериев с учетом целесообразности проведения проверок. Проверяют только тех педагогов, которые реализуют программы основного образования. Причем, в соответствии с принципами законности и равенства, проверяют и тех педагогов, которые получили образование на латышском языке.

В Министерстве юстиции пояснили, что Центру госязыка в первую очередь надо сосредоточиться на школах, которые ранее реализовывали программы для нацменьшинств и сейчас переходят на единые образовательные программы.

Также один из критериев для обеспечения соразмерности - приоритетная проверка знаний госязыка у педагогов, которые, по доступной информации госучреждений, могут быть подвержены большему риску недостаточного владения латышским языком на необходимом уровне. Например, если в предыдущих проверках был выявлен несоответствующий уровень знания языка.

Важны и проверки, и непрерывность учебного процесса

Важно, чтобы образование для детей предоставлялось на госязыке. Поэтому проведение проверок необходимо не только формально в начале учебного года, но и в течение учебного процесса, чтобы убедиться, что латышский язык используется в учебном процессе, отметили в министерстве.

Школам и учителям не стоит беспокоиться о запланированных проверках в середине учебного года. Однако важно, чтобы они проводились с уважением и по понятным критериям и минимально влияли на учебный процесс. Поэтому Министерство юстиции поручило оценить соразмерность как в отношении того, каких учителей проверяют, так и для минимизации влияния на учебный процесс.

На нарушения указал и мэр Даугавпилса

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш (Sarauj, Latgale!) публично обратил внимание на правила Кабинета министров № 157, которые устанавливают, что проверка знаний госязыка не проводится в отношении учителей, которые получили основное, среднее или высшее образование на латышском языке. Исключения - случаи, когда Центр госязыка установил, что знания госязыка руководителя образовательного учреждения или педагога не соответствуют необходимому уровню.

По мнению Элксниньша, фактические действия Центра госязыка затрагивают и могут в будущем затронуть правовые интересы Даугавпилсского самоуправления при выполнении его автономных функций. Поэтому он попросил Центр госязыка отменить требование о проверке всех педагогических работников, вовлеченных в реализацию программы основного образования, и действовать индивидуально, соблюдая требования Закона "Об административном процессе" в отношении каждой проверяемой личности.

Кроме того, мэр Даугавпилса призвал Центр госязыка действовать в соответствии с принципом законности, не допуская произвольного использования власти.

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