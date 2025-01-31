"Русский вопрос": чем недовольна Латгалия? Главное в пятницу, 31 января

В Норвегии арестовано судно с российским экипажем, подозреваемое в повреждении кабеля в Балтийском море. Получивших когда-то награду "Гордость Латвии" людей приговорили к суровым срокам за насилие над приемными детьми. Дональд Трамп всерьез думает о покупке Гренландии. А этнически неоднородная Латгалия вновь актуализирует "русский вопрос". Об этом и поговорим.

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Что случилось?

На этой неделе Даугавпилс призвал ответственные учреждения прекратить практику проверки знаний госязыка у педагогов посреди учебного года, поскольку это может создать проблемы для школ в реализации учебных программ. Об этом сообщил мэр города Андрей Элксниньш ("Sarauj, Latgale!"), назвавший такие проверки "терзанием" педагогов. По словам руководителя Управления образования Даугавпилса Марины Исуповой, массового исхода учителей из-за проверок нет, никто не уволен из-за недостаточного владения госязыком, но у некоторых педагогов "сдают нервы".

А в Латгальском региональном управлении Государственной полиции началась служебная проверка в связи с анонимным письмом полицейских, которые обвиняют

своего начальника в дискриминации по этническому признаку. Авторы письма утверждают, что начальник управления Госполиции Гунтарс Тропс якобы позволял себе грубые высказывания в адрес подчиненных, потому что те говорили со своими детьми по-русски. В письме приводились и иные якобы имевшие места реплики Тропса, оскорбительные для всех исторических меньшинств Латвии. Начальник Госполиции Армандс Рукс не верит, что это правда. У полицейского профсоюза нет доказательств действий, о которых говорится в письме. Но проверка все же будет проведена - как утверждает Рукс, чтобы убедиться в добросовестности Тропса.

Почему это важно?

Во-первых, потому, что сама тема межэтнических отношений в Латвии, а также споры о месте русского языка в стране - определяющие в целом для политической повестки дня. И трудно не заметить, что до выборов в самоуправления остается немногим более четырех месяцев. Традиционно "русский вопрос" актуализируется в предвыборный период - и это выгодно обоим "краям" политического спектра.

Во-вторых, обсуждение всегда актуальной для Латвии темы с течением времени меняется. Давно ушли в историю призывы придать русскому языку некий официальный статус или сохранить школы для нацменьшинств. Это нереализуемо политически: такие идеи на данном этапе просто априори не могут получить поддержку в Сейме и в обществе, где для большинства родной язык латышский. Теперь речь идет о том, что ужесточение языковых проверок, микроклимат в коллективах, атмосфера в обществе, формируемая во многом и кампанией дерусификации в соцсетях, может стать препятствием для работы.

В-третьих, "русский вопрос" теперь поднимает не Рига, а прежде пассивная, провинциальная Латгалия - хотя в обоих регионах проживает много русскоязычных, представителей иных нацменьшинств. Утрата Ригой политического лидерства - не только в сфере актуализации вопросов, связанных с межэтническими отношениями - становится все очевиднее.

В то же время статус Латгалии растет: из прежде "падчерицы" государства она становится приграничным регионом стратегического значения. В феврале правительство приняло решение инвестировать в Восточное приграничье более 600 млн евро.

Что дальше?

Конечно, важны практические результаты - чем завершится проверка в Латгальском региональном управлении Госполиции и не начнутся ли увольнения учителей в Даугавпилсе. Одним из главных пунктов "межэтнической повестки дня" в 2025 году станет рассмотрение Конституционным судом иска о том, обязано и имеет ли право общественное масс-медиа (LSM) вещать на русском языке.

В будущем цена "русского вопроса" в будущем будет все больше определяться демографией. И если рекордно низкая рождаемость ведет к уменьшению числа детей, и, соответственно, школ, что может лишить работы педагогов, то в полиции наблюдается острый дефицит кадров - в Рижском регионе по положению дел на лето прошлого года недокомплект составлял 40%. И если в сфере образования требование использовать только латышский язык в целом выполнимо, то полицейские в Риге и Латгалии вряд ли могут принудить некоторых своих "клиентов" - правонарушителей - изъясняться и давать показания только на госязыке. К медикам на уровне законодательства в Латвии нельзя предъявлять требования владеть русским языком, и теперь в сфере здравоохранения в роли переводчиков выступают родственники и близкие, пожилых людей, не владеющих в достаточной мере госязыком.

"Депопуляция, которая в обозримом будущем неизбежна, а также старение населения создадут возрастающее давление на государственное управление в целом, ослабляя его способность качественно выполнять свои функции на всей территории страны. В контексте нацбезопасности усилятся вызовы, связанные с набором персонала в секторах обороны, внутренней безопасности и юстиции. Эти факторы также создадут растущие сложности в обеспечении защиты критической инфраструктуры на должном уровне", - говорится в Концепции национальной безопасности Латвии, утвержденной Сеймом в 2023 году.

Что еще случилось?

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Дело об обрыве латвийского кабела в Балтийском море: Норвегия задержала судно с россиянами, которое может быть причастно, а Латвийскому государственному центру радио и телевидения (LVRTC) удалось договориться о начале ремонтных работ.

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