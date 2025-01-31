Норвегия задержала судно Silver Dania с российским экипажем по подозрению в повреждении подводного кабеля

Власти Норвегии задержали судно Silver Dania с экипажем из российских граждан по подозрению в причастности к повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море. Об этом сообщает норвежская газета VG со ссылкой на полицию Тромсё.

"Судно подозревается в нанесении серьезного ущерба оптоволоконному кабелю между Латвией и Швецией", — говорится в заявлении полиции.

Судно, курсирующее между Санкт-Петербургом и Мурманском, было задержано по запросу латвийских властей. Его доставили в порт Тромсё в четверг вечером в ходе операции под руководством полиции при поддержке береговой охраны Норвегии.

Генеральный директор судоходной компании Silversea Тормод Фоссмарк выразил удивление по поводу задержания. "В воскресенье мы получили запрос от Министерства иностранных дел, и нам подтвердили, что они могут вывести судно из Норвегии, чтобы снять с нас подозрения", — заявил он в комментарии СМИ.

По его словам, Silver Dania находилось в районе кабеля, соединяющего Латвию и Готланд, однако шло на малой скорости и не опускало якорь. "Мы не сделали ничего плохого. Мы не повредили кабель", — подчеркнул Фоссмарк.

По информации Telegram-канала SHOT, на борту Silver Dania находится до 40 членов экипажа. Судно занимается перевозкой скоропортящихся грузов, включая овощи, фрукты, морепродукты и мясо.

На борту судна находится полиция, которая проводит допросы и собирает улики.

"И экипаж, и судоходная компания сотрудничают с полицией и добровольно прибыли в Тромсё", – заявил заместитель начальника полиции Эйнар Спарбо Лиснес на пресс-конференции в пятницу.

26 января Латвийский государственный радиотелевизионный центр (LVRTC) сообщил о серьезном повреждении подводного кабеля на глубине более 50 метров. В организации отметили, что точные данные об инциденте можно будет предоставить только после начала ремонтных работ.

Этот случай стал не первым инцидентом с повреждением подводных коммуникаций в Балтийском море. В ноябре 2023 года китайский сухогруз Yi Peng 3 заподозрили в обрыве двух оптоволоконных кабелей между Финляндией и Германией, а также Литвой и шведским островом Готланд. В декабре финские власти задержали танкер Eagle S, который, по их мнению, мог повредить якорем электрокабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией. Власти Финляндии связывают этот инцидент с деятельностью российского "теневого" флота.

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