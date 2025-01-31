Повреждение кабеля в Балтийском море: LVRTC удалось договориться о начале ремонтных работ

Латвийскому государственному центру радио и телевидения (LVRTC) удалось договориться о начале ремонтных работ с компанией, которая будет ремонтировать поврежденный морской оптический кабель, сообщили агентству LETA представители LVRTC.

В компании заявили, что работы могут начаться, как только позволят интересы следствия, а также погодные условия в Балтийском море.

На данный момент LVRTC завершил большую часть подготовительных работ, которые необходимо выполнить до начала ремонта кабеля. Были проведены измерения кабеля в обоих направлениях, а также проверена работа оборудования, размещенного на Готланде.

LVRTC также закупил материалы, необходимые для ремонта кабеля, инженеры проверили их качество и соответствие требованиям, и материалы были доставлены в порт, откуда ремонтное судно начнет свою работу.

Как сообщалось ранее, рано утром в воскресенье, 26 января, подводный оптоволоконный кабель LVRTC в Балтийском море был поврежден на участке Вентспилс-Готланд. Кабель был поврежден в шведских экономических водах примерно в 130 километрах от побережья Латвии.

Государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело по двум статьям Уголовного закона: за умышленное уничтожение и повреждение имущества, если это повлекло серьезные последствия, и за умышленное уничтожение и повреждение общественной сети электронных коммуникаций, если это повлекло серьезные последствия.

В воскресенье 26 января шведские власти арестовали подозреваемое судно.

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