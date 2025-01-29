Ремонт поврежденного в море кабеля начнут, как только найдут необходимое для работ судно

Ремонтные работы на поврежденном подводном кабеле начнутся, как только появится необходимое для работ судно. Об этом сообщили агентству LETA представители Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC).

Компания сообщила, что в среду утром необходимые для ремонта кабеля материалы были доставлены в порт, где их погрузят на судно, которое и выполнит ремонтные работы.

Инженеры LVRTC отправились на Готланд, чтобы измерить кабель и осмотреть оборудование со стороны острова.

"Работы по ремонту кабеля начнутся, как только появится необходимое для работы судно, а также позволят погодные условия и интересы следствия", — заявили представители LVRTC.

В компании также добавили, что в настоящее время ведется работа по установлению материального ущерба и других обстоятельств возможного преступления.

Тем временем премьер-министр Эвика Силиня в среду заявила, что одна из компаний, которая должна была участвовать в работах по ремонту кабеля, в настоящее время занята ремонтными работами в другом месте, поэтому необходимо искать нового партнера.

"Нам нужно искать другого партнера, другую частную компанию, которая могла бы это сделать", — сказала Силиня, отметив при этом, что компаний, которые могут выполнить такой ремонт, не так много.

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