Глава Госполиции: в международном расследовании повреждения латвийского кабеля нет юридических проблем

В ходе международного сотрудничества в расследовании дела о повреждении оптического кабеля связи "Латвийского государственного центра радио и телевидения" (LVRTC) нет никаких выраженных проблем с юридической точки зрения, заявил в интервью телеканалу TV3 начальник Госполиции Армандс Рукс.

Рукс напомнил, что в Латвии в связи со случившимся начат уголовный процесс, и расследование пока ведется по двум статьям Уголовного закона - 185-й статье об умышленном уничтожении и повреждении имущества и 187-й статье об умышленном уничтожении и повреждении сетей электронной связи, тепловых сетей, газо-, нефте- и нефтепродуктопроводов, где самой суровой санкцией является лишение свободы на срок до 10 лет.

В расследовании задействовано международное сотрудничество в области уголовного права. Под подозрением находятся несколько судов, которые Рукс не назвал.

На данный момент Рукс не видит никаких выраженных юридических проблем с международным сотрудничеством в расследовании. Есть скорее технические проблемы с доступом к месту повреждения, которое находится глубоко в море.

От LVRTC было получено заявление, но еще нужно дождаться расчета ущерба и заявления о его объеме.

Кабель LVRTC был поврежден рано утром 26 января в исключительной экономической зоне Швеции. Прокуратура Швеции сообщила, что идет расследование серьезного саботажа, и в связи с инцидентом арестовано судно.

Болгарская судоходная компания Navigation Maritime Bulgares, которой принадлежит сухогруз Vezhen, ходящий под мальтийским флагом, отрицает намеренное повреждение подводного оптического кабеля, соединяющего Латвию и Швецию.

В свою очередь, говоря об инциденте с беспилотниками в аэропорту, Рукс сказал, что в этом случае ответственные службы столкнулись с технологией, которую не воспринимает существующее оборудование.

Хотя стопроцентной защиты от подобных инцидентов в будущем нет, есть ряд вопросов, которые необходимо обсудить и упорядочить, чтобы обеспечить максимальную готовность служб, сказал Рукс, добавив, что "необходимы инвестиции и не малые суммы денег".

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