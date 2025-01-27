Глава НВС: нужно уточнить международное законодательство в отношении расследования инцидентов в Балтийском море

Необходимо на национальном и международном уровнях уточнить законодательство в отношении реагирования на инциденты в территориальных водах других стран, считает командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Каспарс Пуданс.

В интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении он пояснил, что разрешено оценивать ситуацию, визуально осматривать, идентифицировать, допрашивать и сопровождать эти суда. Однако НВС изучает дальнейшие шаги, чтобы при наличии конкретных доказательств и начале процессов принять меры для задержания судна.

В то же время Пуданс пояснил, что латвийские силы в первую очередь патрулируют свои территориальные воды с использованием собственных ресурсов, однако это не мешает им работать с союзниками. Например, в воскресенье утром, после того как в территориальных водах Швеции было обнаружено повреждение кабеля Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC), латвийские силы были ближе к первому подозрительному судну и направились к нему. "Используются самые близкие и эффективные механизмы, чтобы как можно скорее отреагировать", - сказал глава НВС.

Пуданс также сообщил, что в воскресенье в районе инцидента одновременно находилось более 70 судов.

Он считает, что необходимо думать о дополнительных механизмах, как вовремя предотвращать различные инциденты. Одним из них является присутствие, но на каждом квадратном метре оно не может быть гарантировано, подчеркнул Пуданс, отметив, что важно работать над прогнозированием возможных будущих действий.

По его словам, на данный момент действия больше направлены на расследование и отслеживание различных инцидентов, но нужно больше работать над их предотвращением и пресечением с самого начала.

В инциденте с кабелем LVRTC НВС участвуют в двух направлениях, пояснил Пуданс. Первое - это запрос и координация с союзниками о допросе, задержании или досмотре подозрительных судов.

Второе направление, по которому ведется активная работа как со шведской стороной, так и с LVRTC, заключается в более точной идентификации и проверке повреждений, чтобы понять их причины. Это даст дополнительные доказательства и обеспечит механизмы действий для дальнейшего расследования, отметил Пуданс.

Ранее сообщалось, что рано утром в воскресенье, 26 января, на участке Вентспилс-Готланд был поврежден подводный волоконно-оптический кабель LVRTC в Балтийском море.

Государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело в связи с этим инцидентом.

В воскресенье 26 января шведские власти задержали судно, подозреваемое в саботаже на волоконно-оптическом кабеле в Балтийском море.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что ожидает скорейшего завершения расследования повреждения кабеля и тесной координации с союзниками. Он также подтвердил, что был в контакте с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !