В Балтийском море поврежден подводный кабель латвийского госцентра радио и телевидения (ДОПОЛНЕНО)

Рано утром в воскресенье, 26 января, в Балтийском море был поврежден подводный оптоволоконный кабель государственного акционерного общества "Латвийский государственный радиотелевизионный центр" (Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, LVRTC), сообщили агентству LETA в LVRTC.

Национальные вооруженные силы (НВС) идентифицировали судно, которое может быть причастно к повреждению подводного кабеля в Балтийском море, сообщили агентству ЛЕТА в вооруженных силах. Военно-морские силы НВС направили патрульный корабль для проверки судна, которое, возможно, причастно к инциденту.

Центр морских операций провел анализ движения судов в районе повреждения кабеля и обнаружил еще два судна, которые находились за пределами территориальных вод и исключительной экономической зоны Латвии. Также НВС проинформировали о происшествии союзников по НАТО, включая Швецию, и обмениваются информацией по инциденту.

В LVRTC поясняют, что система мониторинга передачи данных центра зафиксировала перебои в передаче данных на участке Вентспилс – Готланд. LVRTC продолжает предоставлять услуги, используя другие маршруты передачи данных. На данный момент возможна задержка скорости передачи данных, но по большей части это не затрагивает конечных пользователей в Латвии, поясняют в центре.

В сотрудничестве с технологическими партнерами компания LVRTC провел тестирование работы системы, а также измерения в сети с помощью оборудования в Вентспилсе.

"В настоящее время есть основания полагать, что кабель существенно поврежден и что повреждение вызвано внешними воздействиями", — подчеркивает Винета Спругайне, руководитель отдела корпоративных коммуникаций LVRTC.

LVRTC проинформировал ответственные службы о случившемся. Центр также способствовал возбуждению уголовного дела.

Учитывая, что кабель проложен по дну Балтийского моря на глубине свыше 50 метров, тип повреждения будет определен только тогда, когда начнутся работы по ремонту кабеля.

Согласно информации, доступной на данный момент LVRTC, торговцы электронными коммуникациями, которые до сих пор использовали подводный оптоволоконный кабель, для предоставления услуг используют другие маршруты передачи данных.

LVRTC продолжает переговоры с компанией, которая технически может обеспечить ремонт подводного кабеля. В центре заявляют, что это иностранная компания, имеющая большой опыт выполнения таких технологически сложных задач. Устранение повреждений будет начато до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о выходе ремонтного судна в море

В связи с инцидентом премьер-министр Эвика Силиня созвала совещание ответственных министерств и служб. После совещания премьер заявила, что повреждение кабеля LVRTC оптоволоконной сети связи на участке Вентспилс-Готланд не влияет на передачу данных для пользователей Латвии. Силиня добавила, что поскольку Латвия подготовилась к таким потенциальным кризисам, то предусмотрена альтернативная передача данных.

Силиня подчеркнула, что ущерб, скорее всего, вызван внешними воздействиями, и он может быть весьма значительным, добавив, что Морские силы тоже подключились к расследованию и обследовали потенциальное место происшествия. В LVRTC также допустили, что возможно внешнее повреждение.

Премьер Латвии пояснила, что утром 26 января представители ответственных министерств и служб были вызваны на встречу, чтобы выяснить, что произошло, дать дальнейшие задачи и решить, как привлечь к участию другие страны Балтийского моря.

Поскольку ущерб был обнаружен в шведской экономической зоне, Силиня связалась с премьер-министрами Швеции и стран Балтии. Силиня заявила, что в сотрудничестве со Швецией и НАТО было предложено привлечь шведскую береговую охрану к расследованию. "Швеция пообещала любую помощь, которая нам может понадобиться", - добавила она.

Силиня подчеркнула, что инцидент придется расследовать на уголовно-процессуальном уровне, и в настоящее время LVRTC направил данные и обстоятельства происшествия в Государственную полицию, которая проводит необходимые действия с международными партнерами. Премьер-министра заметила, что Латвия извлекла уроки из примера Финляндии.

Президент Латвии Эдгар Ринкевичс ожидает как можно быстрые результаты расследования и тесную координацию с союзниками, отметил советник президента Мартиньш Дрегерис. По словам Ринкевича, инцидент подтверждает необходимость внедрения решений, принятых в Хельсинки на саммите союзников по НАТО в Балтийском море.

LVRTC является основным оператором сети наземного вещания радио- и телепрограмм в Латвии. LVRTC управляет частями государственного оператора мобильной связи Latvijas mobilais telefons (LMT).

В начале января в НАТО объявили, что начнут новую миссию по защите подводных кабелей в Балтийском море.

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