Браже: одно из подозреваемых в повреждении латвийского оптического кабеля - судно "теневого флота", подпадающее под санкции

Одним из подозреваемых в повреждении подводного оптоволоконного кабеля, соединяющего Латвию и Швецию, является судно "теневого флота", подпадающее под санкции, сообщила журналистам министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") перед заседанием Совета по иностранным делам Европейского Союза (ЕС) в Брюсселе.

Глава МИД Латвии напомнила европейским коллегам, что рано утром 28 января было зафиксировано серьезное повреждение подводного оптического кабеля. Однако, по ее словам, хорошая новость заключается в том, что латвийское государственное предприятие, отвечающее за обслуживание кабеля, было готово к таким ситуациям, поэтому не произошло потери данных или прерывания связи.

Браже считает, что внедренные оперативные процедуры и сценарий кризисного реагирования работают. В то же время на протяжении всего дня велись попытки установить, какое именно судно стало причиной повреждения кабеля. Министр иностранных дел сообщила журналистам, что был достигнут определенный прогресс, однако из-за секретности информации она не может предоставить более подробные данные.

"Было несколько судов, которые сотрудничали, в одиночку это не делается, поэтому военно-морские силы и другие вовлеченные учреждения взаимодействовали с Эстонией, Финляндией, Швецией, Норвегией и другими странами, чтобы обеспечить соответствующий план действий," — рассказала министр иностранных дел Латвии.

По ее мнению, это очередное доказательство того, как быстро необходимо реагировать на подобные инциденты. Кроме того, одно из подозреваемых - судно "теневого флота", подпадающее под санкции. Браже отметила, что на заседании Совета по иностранным делам ЕС обсудят, как продолжать применять санкции к доходам России, включая использование "теневого флота". Также вместе с новой администрацией США, Великобританией и другими партнерами планируется рассмотреть, как более эффективно ослабить Россию в ее войне против Украины.

Браже сослалась на слова лидера демократических сил Беларуси Светланы Тихановской, которая заявила, что слабая Россия — это лучшая гарантия безопасности для всей Европы и евроатлантического региона.

Как уже сообщалось, подводный оптический кабель был поврежден ранним утром в воскресенье, 26 января, в эксклюзивной экономической зоне Швеции. Шведская прокуратура поздно вечером в воскресенье заявила, что расследуется серьезный акт саботажа, и в связи с этим инцидентом было арестовано судно. Шведские СМИ сообщают, что арестованное судно — это Vezhen, принадлежащее крупнейшей болгарской судоходной компании Navigation Maritime Bulgares.

Судно с грузом минеральных удобрений в пятницу покинуло порт Усть-Луга в России и направлялось в Скаген, Дания. В воскресенье около 1 часа ночи оно пересекло кабель, соединяющий Латвию с островом Готланд.

На фотографиях судна, построенного в 2022 году, видно, что у одного из его якорей отсутствует лопасть, однако неясно, когда это повреждение возникло. На ранее сделанных снимках казалось, что оба якоря были в исправном состоянии.

Компания Navigation Maritime Bulgare" опровергла утверждения о том, что принадлежащее ей судно умышленно повредило кабель, заявив, что якорь мог быть утерян из-за неблагоприятных погодных условий.

Учитывая, что предполагаемое преступление могло быть направлено против интересов Швеции, расследованием занимается Служба безопасности этого государства (SÄPO). Однако представитель SÄPO отказался раскрыть обстоятельства, которые позволяют подозревать судно Vezhen в повреждении кабеля.

На данный момент в рамках расследования никто не задержан. В экипаже судна - восемь граждан Болгарии и девять граждан Мьянмы. Компания Navigation Maritime Bulgares назначила агента в Швеции и наняла адвоката, чтобы "защищать интересы экипажа и компании".

Ранее в Балтийском море произошло несколько инцидентов, когда критическая подводная инфраструктура была повреждена, предположительно, в результате российского саботажа. В начале января НАТО объявила о запуске новой миссии по защите подводных кабелей в Балтийском море.

Европейский Союз ввел санкции против десятков судов российской "теневой флотилии", однако, как предполагается, в распоряжении России находится гораздо больше таких судов. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в российской "теневой флотилии", вероятно, насчитывается от 600 до 1000 судов.

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