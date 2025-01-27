Дело о повреждении кабеля в Балтийском море: судовладелец отрицает намеренное повреждение

Болгарская судоходная компания Navigation Maritime Bulgares, которой принадлежит сухогруз Vezhen, ходящий под мальтийским флагом, отрицает намеренное повреждение подводного оптоволоконного кабеля, связывающего Латвию и Швецию, сообщает Reuters.

На кадрах, опубликованных шведской общественной телекомпанией SVT в понедельник, видно, как береговая охрана ночью высаживается на борт Vezhen, который подозревается в диверсии в Балтийском море.

Судно было отведено в шведские воды и встало на якорь к югу от Карлскруны, где оно будет находиться до дальнейших распоряжений. Поблизости находятся катер береговой охраны и патрульное судно.

Как сообщалось, кабель был поврежден рано утром в воскресенье в эксклюзивной экономической зоне Швеции.

Судно, перевозившее груз удобрений, вышло из российского порта Усть-Луга в пятницу и направлялось в Скоген в Дании. Около часа ночи в воскресенье оно пересекло кабель, соединяющий Латвию с островом Готланд.

На фотографиях с судна, построенного в 2022 году, видно, что у одного из якорей отсутствует лопасть, но неясно, когда произошло повреждение. На предыдущих фотографиях оба якоря выглядели целыми.

Компания Navigation Maritime Bulgares отрицает, что принадлежащее ей судно намеренно повредило кабель, и утверждает, что якорь мог сорваться из-за неблагоприятных погодных условий.

Поскольку предполагаемое преступление может быть направлено против интересов Швеции, его расследует Полиция безопасности (SÄPO). Представитель SÄPO отказался сообщить обстоятельства, на основании которых Vezhen подозревается в повреждении кабеля.

Экипаж судна состоит из восьми граждан Болгарии и девяти граждан Мьянмы.

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