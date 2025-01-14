Не падчерица Латвии, а стратегический регион. Государство инвестирует в Восточное приграничье 640 млн евро

Во вторник, 14 января, Кабинет министров утвердил План действий по укрепления безопасности и экономического развития Восточного приграничья на 2025-2027 годы. Речь идет о поддержке самоуправлений, граничащих или находящихся вблизи от России и Беларусью - городах Даугавпилсе и Резекне и еще 7 краях. Латгальский регион - традиционно наименее благополучный в Латвии, с пестрым этническим составом населения регион - прежде имел основания жаловаться на невнимание со стороны государства. В нынешней геополитической ситуации Латгалия рассматривается как стратегический регион - не только государственная граница Латвии, но Восточный рубеж НАТО и ЕС.

Проблемы Латгалии получили признание

В 2022 году основное внимание при разработке плана уделялось социально-экономическому развитию Латгальского региона с целью сокращения региональных различий в развитии. "Однако, учитывая влияние полномасштабной агрессивной войны России против Украины на восточные приграничные регионы ЕС, этот вопрос приобрел более широкий масштаб", - подчеркивается в плане, поданном на рассмотрение правительства Министерством смарт-управления и регионального развития (VARAM).

Мероприятия, предусмотренные планом, будут направлены на достижение трех целей:

укрепление безопасности;

экономическое развитие;

развитие человеческих ресурсов.

"Латгальский регион и самоуправление Алуксненского края являются внешней границей Европейского Союза и НАТО. В текущей геополитической ситуации необходимо уделить значительно больше внимания Восточной границе, чтобы жители региона чувствовали себя в безопасности, желали жить и работать в Латвии", - подчеркивается в плане.

В плане перечисляются и основные вызовы, на которые нужно отвечать в регионе Восточного приграничья в условиях влияния полномасштабной агрессии России против Украины:

Усугубление уже существующей неблагоприятной экономической ситуации, трудности в поддержании предпринимательской активности, включая малый и средний бизнес;

Негативное влияние на чувство безопасности населения и усиление социальной напряженности, что требует укрепления устойчивости общества и его готовности к кризисам;

Негативное влияние на потенциальные потоки инвестиций, нарушения транспортных коридоров, прекращение потоков туристов.

Что предлагается делать?

Всего план, призванный решать проблемы Восточного приграничья, включает 59 мероприятий, из которых на 58 мероприятий будет выделено финансирование в размере 644 598 937 евро.

Укрепление безопасности

Планируется реализация инфраструктурных проектов и усиление возможностей оперативного реагирования служб путем строительства 11 новых центров управления чрезвычайными ситуациями в восточной приграничной зоне: в Дагде, Илуксте, Даугавпилсе, Ливанах, Вилянах, Алуксне, Прейли, Балви, Краславе, Лудзе и Резекне.

На данный момент финансирование доступно для строительства 7 центров (в Дагде, Илуксте, Даугавпилсе, Ливанах, Вилянах, Алуксне, Прейли). В течение срока реализации плана планируется строительство всех 11 центров.

Предусмотрена реализация плана противомобильности вдоль восточной границы Латвии, включая создание парков материалов противомобильности в 25 точках, что обеспечит более 100 рабочих мест для местных жителей.

Будет поддерживаться деятельность шести военных баз (Даугавпилс, Резекне, Лузнава, Прейли, Межа Мацкевичи, Алуксне) с размещением 550 военнослужащих Государственной службы обороны в регионе Латгалии.

В приграничной зоне будут создаваться предприятия для производства продукции двойного назначения, что повысит устойчивость региона к кризисам и возможности сдерживания, а также укрепит экономический потенциал.

Запланированы мероприятия по укреплению информационного пространства, управлению кризисами и развитию сектора негосударственных организаций (НГО).

Вопрос укрепления восточной приграничной зоны будет представлен как общая проблема безопасности ЕС с целью привлечения финансирования для стран и регионов Восточной границы ЕС, граничащих с Россией и Беларусью, в рамках многолетнего бюджета ЕС после 2027 года.

Экономическое развитие

В рамках поддержки развития экономики региона запланировано создание 1800 новых рабочих мест, развитие индустриального парка в Даугавпилсе, а также в других самоуправлениях приграничной зоны с привлечением 56,9 млн евро частных инвестиций.

Продолжится поддержка специальных экономических зон Латгалии и Резекне с возможностью их расширения на Алуксненский край.

Предусмотрена помощь 34 малым и средним предприятиям.

Будет предоставлено финансирование в форме займов для предпринимателей на сумму 36,5 млн евро.

Запланированы меры по повышению конкурентоспособности сельскохозяйственных хозяйств, развитию малых хозяйств и созданию новых ферм молодыми аграриями с поддержкой более чем 10 000 хозяйств.

Планируется поддержка мероприятий по повышению энергоэффективности в бизнесе, включая переход на возобновляемые источники энергии в системах теплоснабжения.

Для строительства жилья с субсидиями на аренду планируется внедрение модели государственно-частного партнерства. Предусмотрена реконструкция или строительство 143 социальных домов.

Также планируется обеспечение инвестиций в повышение энергоэффективности многоквартирных домов и муниципальных зданий, а также переход на использование технологий возобновляемых энергетических ресурсов.

Запланированы инвестиции для улучшения мобильности, включая модернизацию сети региональных и местных автомобильных дорог.

Для самоуправлений будут закуплены 18 транспортных средств с нулевым уровнем выбросов, будет осуществляться поддержка "умных" самоуправлений, оказываться поддержка развитию несельскохозяйственного бизнеса, а также инвестироваться в развитие инфраструктуры широкополосной связи "последней мили". Таким образом, 1657 домохозяйств, предприятий, образовательных учреждений, медучреждений и других общественных зданий получат доступ к высокопроизводительным сетям широкополосного интернета.

Развитие человеческих ресурсов

Предусмотрена интеграция Резекненской академии технологий в экосистему Рижского технического университета, создание четырех новых учебных программ и предоставление грантов для студентов докторских и постдокторских программ.

Деятельность Даугавпилсского университета направлена на обеспечение конкурентоспособного предложения высшего образования в регионе, усиление научного потенциала для экономической трансформации, привлечение и удержание академического персонала.

Также планируется продолжение работы значимого для региона и сельскохозяйственной отрасли Малнавского колледжа в статусе колледжа.

Планируется снижение барьеров для освоения содержания общего образования за счет обеспечения учащихся из социально уязвимых групп портативной компьютерной техникой и доступа к передаче данных для использования цифровых технологий в учебном процессе.

В плане предусмотрено обучение не менее 200 молодых людей на первом уровне военного базового курса, усиление работы отделений неотложной медицины и приема пациентов в больницах, создание дополнительно 34 рабочих мест для персонала по поддержке ухода.

Планируется участие Министерства здравоохранения в деятельности SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", что будет способствовать равному доступу и качественному медобслуживанию жителей Латгальского региона.

Для стимулирования ремиграции запланировано обеспечение возвращения 95 человек ежегодно.

Также предусмотрено создание новых контактных точек для подачи заявлений на услуги, расширение существующей сети центров обслуживания клиентов государственных и муниципальных учреждений в Балвском, Ливанском, Прейльском, Аугшдаугавском и Лудзенском краях.

В плане указано, что необходимо проводить мониторинг результатов внедрения указанных мероприятий.

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