"Это не шутка". Трамп всерьез рассматривает покупку Гренландии, заявил Рубио

Президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность покупки Гренландии, подтвердил в четверг госсекретарь США Марко Рубио.

В интервью радио SiriusXM Рубио, комментируя заявления Трампа о Гренландии, сказал: "Это не шутка". "Президент Трамп выразил свое намерение — он действительно хочет приобрести этот остров", — отметил госсекретарь.

"Речь идет не просто о покупке земли ради самой покупки. Это вопрос наших национальных интересов, и им необходимо заниматься", — подчеркнул Рубио.

Говоря о гарантиях НАТО Дании, госсекретарь США отметил: "У нас с ними заключен оборонный договор, обязывающий нас защищать Гренландию в случае нападения. Если уж мы и так несем за это ответственность, то логично, что мы могли бы и больше контролировать, что там происходит", — добавил он.

По словам Рубио, Трамп "просто говорит с людьми прямо и откровенно".

"Во многих случаях дипломатия работает лучше, когда вы говорите напрямую, а не используете пустые фразы и обтекаемые формулировки", — отметил госсекретарь.

Он также выразил обеспокоенность тем, что Китай, стремящийся укрепить свое присутствие в Арктике, может закрепиться в Гренландии с помощью государственных компаний.

"Совершенно реально предположить, что Китай со временем, а возможно, даже в краткосрочной перспективе, попытается сделать в Гренландии то же самое, что он уже сделал в районе Панамского канала и в других местах", — заявил Рубио.

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