Трамп заявил, что к авиакатастрофе в Вашингтоне могла привести политика "разнообразия и инклюзивности"

Дональд Трамп вышел в четверг в пресс-зал Белого дома, чтобы исполнить одну из традиционных ролей президента — роль главного утешителя в дни трагедий.

Это перевод авторской статьи корреспондента Би-би-си Энтони Зуркера. Оригинал на английском можно прочесть здесь.

Он сказал, что страна скорбит, выразил соболезнования, поблагодарил спасателей и отдал дань памяти жертвам.

А потом он резко сменил тон — напомнив тем самым, насколько его второй срок будет отличаться от первого.

Он будет воинственным. Он будет импровизировать. И он будет без колебаний назначать виновных.

"Мы не знаем, что привело к этому крушению, но у нас есть очень твердое мнение и мысли на этот счет", — сказал Трамп и предположил, что одной из причин катастрофы могли быть действия администраций Барака Обамы и Джо Байдена, которые в русле политики "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), то есть поддержки разных меньшинств и слабозащищенных групп населения, будто бы снизили требования при наборе авиадиспетчеров.

"Это ужасающее событие последовало за спорными и, возможно, незаконными решениями, принятыми при администрациях Обамы и Байдена. Эти решения минимизировали роль заслуг и компетентности в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA). Администрация Обамы ввела биографическую анкету в FAA, чтобы сместить фокус с объективных способностей", — заявляет Трамп и поручает министру провести ревизию всех решений о приеме на работу в FAA и уволить непригодных.

Трамп и его сторонники-республиканцы постоянно выступали против программ "разнообразия, равенства и инклюзивности" в федеральных органах власти США, заявляя, что они раскалывают американское общество и ослабляют страну. Ликвидация этих программ стала стержнем деятельности его команды в первые дни в Белом доме.

Теперь, в первые же сутки после первой большой авиакатастрофы в США за более чем десять лет, Трамп и его министры транспорта и обороны один за другим начали заявлять, как они были правы — хотя никаких доказательств, что эта конкретная катастрофа каким-то образом связана с правилами найма в федеральных органах власти, они не предъявили.

Когда журналист спросил Трампа, что позволяет ему обвинять программы DEI, когда расследование причин катастрофы только началось, президент ответил: "Здравый смысл".

В других репликах он, впрочем, признавал, что причины неизвестны, и что они еще пока расследуются.

Трамп заявил, что инструкция FAA по политике DEI предписывает при найме работников отдавать предпочтение людям с физическими недостатками, включая проблемы со слухом, зрением, с частичным или полным параличом, эпилепсией и психическими проблемами,

Подобный список есть в заархивированном документе FAA о найме в рамках программы разнообразия и инклюзивности, который, судя по всему, был удален с сайта ведомства в декабре.

Однако не вполне неясно, как это стремление к разнообразию при наборе сотрудников могло повлиять на состав авиадиспетчеров, которые, как выразился Трамп, должны быть "природными талантливыми гениями". В FAA работают более 35 тысяч человек, и лишь очень малая часть из них — диспетчеры.

В прошлом году, отвечая на аналогичные обвинения, FAA заявила, что все новые работники проходят тщательную проверку на профессиональную пригодность к работе на конкретной должности.

Федеральное управление гражданской авиации критикуют за другое — за хроническую нехватку авиадиспетчеров. По некоторым сообщениям, в среду в аэропорту имени Рональда Рейгана тоже не хватало людей на рабочей смене.

Трамп на своем брифинге персонально обвинил министра транспорта при Байдене, Пита Буттиджича, назвав его неприличным словом и заявив, что он развалил министерство.

Биттиджич ответил в соцсетях, назвав заявления Трампа отвратительными. "В это время, когда родные погибших скорбят, Трампу следовало бы заняться руководством, а не врать", — написал экс-министр.

Осудил Трампа и лидер фракции Демократической партии в Сенате Чак Шумер.

"Одно дело, когда теории заговора раскручивают интернет-эксперты, и другое дело, когда домыслами занимается президент Соединенных Штатов — в то самое время, когда тела еще достают из воды", — сказал сенатор Шумер.

Трампу, похоже, после произнесения заготовленных фраз по бумажке, больше всего хотелось заниматься именно "домыслами".

Помимо критики политики DEI, он пустился в размышления об углах курсов столкнувшихся самолета и вертолета, высоте, на которой они летели, о погодных условиях вечером среды, о температуре воды в Потомаке и о поведении пилотов военного вертолета.

"Тут такая ситуация, что мы имеем вертолет, у которого была возможность остановиться. Но он почему-то продолжал лететь", — сказал Трамп.

Вечером в четверг Трамп, помимо меморандума о политике DEI для министра транспорта, издал указ о назначении нового главы FAA.

Выступление Трампа ясно продемонстрировало две вещи.

Первая: на втором своем сроке он так же любит выступать на фоне больших новостей, как и на первом.

Вторая: на его взгляд, большой трагедией всегда можно воспользоваться для того, чтобы привнести политическую составляющую, атаковать оппонентов и продвинуться к достижению своих собственных целей.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !