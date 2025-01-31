Бывших лауреатов награды "Гордость Латвии" приговорили к лишению свободы за насилие над детьми

Земгальский окружной суд вынес суровые приговоры по делу о насилии над детьми, включая сексуальное, в отношении двух жителей Огрского края — 62-летней Сандры и 55-летнего Яниса, сообщает Latvijas Avīze (LA).

Апелляционная инстанция оказалась значительно строже, чем суд первой инстанции — Земгальский районный суд в Огре. Янису назначено 16 лет тюрьмы — на три года больше, чем ранее, а Сандре, которой изначально присудили условный срок на три года, теперь придется провести за решеткой пять лет.

Хотя приговор еще не вступил в силу, осужденные уже начали отбывать наказание, поскольку были арестованы прямо в зале суда.

В 2015 году Сандра и Янис получили награду "Гордость Латвии" в номинации "Семья" за воспитание шести приемных детей. Однако спустя два с половиной года выяснилось, что в реальности дети подвергались жестокому обращению.

В рамках уголовного процесса пострадавшими признаны восемь детей, которые к настоящему времени уже достигли совершеннолетия.

В сентябре 2023 года Земгальский районный суд признал Сандру и Яниса виновными. Тогда Сандра получила условное наказание на три года, а Янис — 13 лет реального тюремного срока. Спустя два месяца медиа-группа TV Group Latvija аннулировала им награду "Гордость Латвии".

Апелляцию подал Янис, который не признает свою вину. Генпрокуратура также обжаловала приговор, требуя более строгого наказания для обоих обвиняемых. Сандра решение первой инстанции не оспаривала.

На этой неделе Земгальский окружной суд отменил часть приговора, касающуюся наказания. В результате Янису присудили 16 лет заключения и три года пробационного надзора, а Сандру приговорили к пяти годам тюрьмы. Апелляционная жалоба Яниса была отклонена.

Кроме того, суд изменил меру пресечения, отправив обоих под стражу.

LA напоминает, что у участников дела есть право запросить полный текст приговора и затем решить, будут ли они подавать кассационную жалобу в Верховный суд.

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