Рижский окружной суд в четверг, 30 января, оставил в силе обвинительный приговор в отношении пророссийского активиста Юрия Алексеева, который был осужден за незаконное хранение боеприпасов, сообщает портал Delfi.

Суд, не называя имени обвиняемого, уточнил, что ранее окружной суд признал его виновным в разжигании ненависти и распространении детской порнографии, приговорив к одному году и одному месяцу лишения свободы. Однако из-за недостатка доказательств суд оправдал его по эпизоду о незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Коллегия по уголовным делам Рижского окружного суда 30 января 2025 года повторно рассмотрела это дело в закрытом заседании по решению Верховного суда, который 23 мая 2024 года отменил оправдательный вердикт по эпизоду с боеприпасами и направил дело на новое разбирательство.

Слушания проходили без участия обвиняемого, поскольку он подал соответствующее ходатайство, что соответствует 464-й статье Уголовно-процессуального закона.

Суд постановил оставить в силе решение первой инстанции о признании виновным по 233-й статье Уголовного закона (незаконное хранение боеприпасов), но отменил первоначально назначенное наказание, ужесточив приговор. Новый окончательный срок заключения составил один год и два месяца с надзором пробации в течение одного года.

Также суд постановил применить к обвиняемому меру пресечения в виде ареста.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в кассационном порядке. Полный текст решения суда будет доступен 14 февраля 2025 года.

Известно, что сам Алексеев ранее бежал в Беларусь, и судебные разбирательства проходят без его участия.

Ранее сообщалось, что в публичных отчетах Службы государственной безопасности (VDD) он фигурировал как пророссийский и прокремлевский активист. Алексеев неоднократно привлекался к суду за антигосударственную деятельность, а перед так называемым "языковым референдумом" активно выступал против закрепления латышского языка как единственного государственного.

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