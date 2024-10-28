Основатель сайта Imhoclub.lv, публицист, в прошлом главный редактор нескольких крупных латвийских изданий Юрий Алексеев уехал из Латвии в Беларусь. Это произошло за несколько дней до заседания суда по его делу.

В своей публикации в соцсети Facebook Алексеев сообщил, что Латвию он покинул в субботу, 26 октября. Из Риги он отправился в Вильнюс, где сел на автобус до Минска. "Они при продаже паспорта не требуют... Прошел границу, волнуясь всем телом…" - написал Алексеев.

Публицист сообщил, что планирует просить политического убежища в Беларуси, которое ему, якобы, "обещали дать". "Признаюсь, последние недели в Латвии х***о мне спалось. А тут- песня! Часов 14 оторвался, как младенец... Белый аист летал надо мной, песни партизан, я им подпевал во сне… Завтра пойду сдаваться в белорусскую милицию. Просить политического убежища... Я заранее (тайно) пробил эту тему, обещали дать…", - сообщил Алексеев.

Юрию Алексееву были предъявлены обвинения в разжигании национальной, этнической или расовой вражды (часть 2 статьи 78 уголовного закона), незаконном хранении боеприпасов (часть 2 статьи 166) и распространении материалов, содержащих детскую порнографию (часть 2 статьи 166). Суд по одному из дел должен был состояться на этой неделе - 29 октября.

Алексеев, а также Дмитрий Сустретов и Петр Погородний, обвиняются в деятельности, которая направлена против суверенитета Латвии. Обвинения связаны с сайтом imhoclub.lv, который Алексеев основал в 2011 году. Уголовный процесс был начат в октябре 2018 года, 23 ноября того же года трое подозреваемых были задержаны, однако затем меру пресечения им изменили.

По мнению прокуратуры, цель работы сайта заключалась укреплении влияния России в Латвии с помощью создания и распространения контента, содержащего элементы пропаганды и дезинформации.

Как следует из заключения прокуратуры, в период с 2016 по 2018 год обвиняемые в составе организованной группы развивали проект, собирали средства и устанавливали контакты с российским должностными лицами. За эту деятельность каждый из них получал вознаграждение от созданных для функционирования проекта структур, которые, в свою очередь, получили от российского фонда финансирование в размере около 150 000 евро.

Другой уголовный процесс в отношении Алексеева был начат 29 ноября 2017 года в связи с публикацией комментариев, содержание которых разжигает межнациональную рознь. В ходе расследования Служба государственной безопасности (СГБ) пришла к выводу, что подозреваемый публиковал такие комментарии неоднократно, с 1 октября 2016 года по 7 декабря 2017 года.

По месту жительства Юрия Алексеева было проведено несколько обысков. В ходе одного из них были обнаружены патроны для пистолета. СГБ утверждает, что на изъятых носителях информации также были найдены материалы, содержащие детскую порнографию.

Суд признал Алексеева виновным и приговорил к двум годам лишения свободы и пробационному надзору на год. После апелляции Рижский окружной суд сократил срок до одного года и одного месяца. Приговор не вступил в силу, поскольку обвиняемый подал кассационную жалобу. Дело должен рассмотреть Верховный суд.

В разговоре с Delfi в 2022 году Алексеев утверждал, что уголовные процессы против него носили политический характер. Он заявил, что в рамках второго процесса ему приписали разжигающие рознь комментарии, патроны подбросили при обыске. Среди изъятых у него материалов был семейный фотоархив. По словам Алексеева, уже во время обыска следователь утверждал, что фотографии купающихся детей журналиста являются детской порнографией.

Юрий Алексеев в течение двадцати лет был одним из самых известных журналистов и редакторов в латвийских СМИ. В 1990-2000-х годах он был главным редактором газет "Бизнес&Балтия" и "Коммерсант Baltic", а также журнала "Бизнес.Lv". Был главным редактором сайта Imhoclub.lv. С 2005 по 2009 годы был депутатом Рижской думы от объединения "За права человека в единой Латвии" (ЗаПЧЕЛ)".

В ежегодных отчетах Полиция Безопасности (ПБ, сейчас - Служба госбезопасности) неоднократно называла Imhoclub.lv сайтом, который "играет определенную роль в укреплении российского информационного влияния в Латвии". ПБ также утверждала, что источники финансирования ресурса находятся в России.

8 марта 2022 года управляющая веб-адресами в зоне .lv структура Латвийского университета (NIC) остановила доступ к домену Imhoclub.lv. 18 марта того же года в Латвии был заблокирован доступ к сайту Imhoclub.by - белорусской версии проекта Юрия Алексеева.

Алексеев далеко не первый, кто открыто выражал симпатии к России и решил бежать из Латвии. В Россию или Беларусь с начала полномасштабной войны в Украине уехали около десятка заметных общественных активистов, экс-политиков и блогеров. Некоторые из них были в Латвии фигурантами уголовных процессов и провели под арестом по нескольку месяцев. Латвию покинули журналист и экс-евродепутат Андрей Мамыкин, блогеры Кирилл Федоров и Роман Самуль, администратор Telegram-канала "Антифашисты Прибалтики" Виктория Матуле, историки Игорь Гусев и Влад Богов (скончался в ноябре 2023 года), экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов, кандидат в депутаты Европарламента от объединения "Младолатыши" Ольга Чернявская, "фельдшер" Марина Корнатовская и пророссийский активист Станислав Букайн.

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