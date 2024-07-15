В конце июня Отдел международного сотрудничества Генеральной прокуратуры выдал европейский ордер на арест бывшего депутата Европейского парламента (ЕП) от Латвии Андрея Мамыкина, который обвиняется в прославлении и оправдании военных преступлений, совершенных Россией в Украине, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Соответствующее решение было направлено в Управление международного сотрудничества Государственной полиции для размещения в информационных системах международного сотрудничества.

Учитывая, что с Мамыкиным связаться не удается, его уголовное дело на данный момент приостановлено.

Мамыкин по-прежнему активен в социальных сетях. На минувших выходных он опубликовал фотографии заката и заявил, что "сумел побывать в любимой Латвии пару дней". Никаких доказательств правдивости этого утверждения он не опубликовал.

Как сообщили агентству LETA в Службе государственной безопасности (СГБ), была проведена проверка информации о въезде и служба констатировала, что экс-европарламентарий в Латвию не въезжал. По мнению СГБ, Мамыкин разместил упомянутую публикацию в провокационных целях.

Ранее сообщалось, что в июне прокуратура решила начать уголовное преследование в отношении сбежавшего в Россию экс-европарламентария от Латвии Мамыкина за прославление и оправдание военных преступлений.

Уголовный процесс в отношении Мамыкина СГБ возбудила 29 сентября 2023 года согласно статье 74.1 Уголовного закона, оценив высказывания в эфире нескольких лояльных Кремлю российских телеканалов, а также в социальных сетях. В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" российского телеканала "Россия 1" 21 сентября прошлого года он высказался, что Россия "в Украине совершает великое и священное дело".

Самое суровое наказание за данное преступление - лишение свободы на срок до пяти лет.

Андрей Мамыкин родился в 1976 году. До 2014 года - известный журналист телеведущий. В 2014 году избрался в Европарламент по списку "Согласия", однако вскоре, уже будучи в Брюсселе, разорвал отношения с партией. В 2019 году баллотировался уже по списку Русского союза Латвии, но избран не был, не сумев обойти по плюсам Татьяну Жданок.

В середине сентября 2023 года стало известно, что Андрей Мамыкин переехал жить в Россию. В том числе он обосновал свое решение - "чтобы его сыновьям не пришлось участвовать в гей-парадах". В интервью кремлевским пропагандистам он именует вторжение России в Украину используемыми в России терминами, то есть спецоперацией, и выражает уверенность, что в Латвии будут восстановлены памятники, установленные в свое время советской властью.

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