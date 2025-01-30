Дело о поджоге автомобиля в Юрмале передано в прокуратуру

Юрмальский участок полиции завершил расследование по делу о поджоге автомобиля, в рамках котрого был задержан подозреваемый 1986 гр. Материалы дела переданы в прокуратуру.

Как отмечает пресс-центр Рижского регионального управления полиции, 15 апреля 2024 года был начат уголовный процесс по факту порчи автомобиля BMW (поджог).

В ходе расследования полиция установила личность подозреваемого. 2 июля прошлого года ранее неоднократно судимого 38-летнего мужчину задержали. В настоящее время к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Полиция установила, что владелец автомобиля и возможный злоумышленник ранее были знакомы. Общий ущерб составил 8500 евро.

16 января материалы уголовного дела, начатого по ч.2 ст. 185 Уголовного закона Латвии были переданы в прокуратуру.

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