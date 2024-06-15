Foto: Valsts policija

Государственная безопасность находится на первом месте среди приоритетов Латвии. К сожалению, одной из самых острых проблем в этой сфере является нехватка кадров, пишет со ссылкой на газету Diena агентство LETA.

В Государственной полиции образовался дефицит в среднем в 25%, а в Риге этот показатель достигает 40%. Одна из причин непривлекательности этой профессии - неконкурентоспособная оплата труда.

В настоящее время наблюдается дисбаланс в зарплатах сотрудников Минобороны и Министерства внутренних дел (МВД). Чтобы этого не допустить, в ближайшие годы планируется усовершенствовать систему оплаты труда в службах МВД, в том числе в полиции и в Управлении мест заключения, приблизив зарплаты к зарплатам военнослужащих.

Это предполагается осуществить в два этапа: во-первых, усовершенствовать и расширить систему социальных гарантий, во-вторых, изменить определение ежемесячного оклада и ввести годовую оценочную премию, отменив при этом надбавку за каждые пять лет непрерывного стажа; устраняя дублирующие элементы и рассматривая систему мотивации в целом, заявил на заседании комиссии Сейма по запросам министр внутренних дел Рихардс Козловскис.

Он согласился, что ситуация с кадрами в Госполиции печальная, особенно в Риге, а в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) дела обстоят лучше - там в прошлом году наняли больше сотрудников, чем уволили. Пока нет ответа на вопрос о том, сколько средств будет в бюджете следующего года на повышение зарплат.

Козловскис заявил, что новая концепция предусматривает выделение на эти цели 250 миллионов евро в течение трех лет. Также планируется выделить средства на обмундирование и специальную одежду.

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