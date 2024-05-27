Жвачки Turbo со вкладышами, на которых изображены мотоциклы или машины, помнят все, чье детство пришлось на 90-е годы. Дети того времени с удовольствием собирали эти бумажки, обменивались ими, играли. Велико же было изумление латвийских земессаргов, обнаруживших жвачку Turbo в своих продуктовых наборах в 2024 году!
Жвачки Turbo со вкладышами, на которых изображены мотоциклы или машины, помнят все, чье детство пришлось на 90-е годы. Дети того времени с удовольствием собирали эти бумажки, обменивались ими, играли. Велико же было изумление латвийских земессаргов, обнаруживших жвачку Turbo в своих продуктовых наборах в 2024 году!
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