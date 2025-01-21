Россиянам и белорусам запретят покупать жилье и работать с "критической инфраструктурой". Главное за 21 января

Swedbank завис, детям не хватает психиатров, Трамп набирает новую команду, а власти Латвии придумали новые ограничения для россиян и беларусов. О них и поговорим подробнее.

Что случилось?

Власти продолжают придумывать новые ограничения для россиян и белорусов в Латвии.

Премьерская партия "Новое единство" при поддержке Министерства юстиции и Министерства иностранных дел разработала законопроект, который запретит россиянам и белорусам приобретать недвижимость в Латвии.

МВД подготовило поправки Закону "О национальной безопасности". Он запретит гражданам России и Беларуси работать на предприятиях критической инфраструктуры.

Почему это важно?

Предыдущая попытка Национального объединения запретить россиянам работать учителями и врачами не нашла поддержки большинства парламента. Однако в данном случае обе законодательные инициативы имеют очень высокие шансы на реализацию, и, более того, при определенных обстоятельствах могут затронуть также сферы образования, медицины и журналистики.

Закон о национальной безопасности, который предлагает изменить МВД, не содержит четкого перечисления объектов критической инфраструктуры. Таковой считаются объекты, системы или их части, существенные для реализации важных общественных функций, а также охраны здоровья, обеспечения безопасности, экономического или социального благосостояния людей.

Конкретные списки предприятий и учреждений составляет Кабмин. Так что "объектом критической инфраструктуры" может оказаться и школа, и больница, и местное СМИ.

Более того, МВД предлагает запретить россиянам и белорусам не только работать в конкретных учреждениях, но и предоставлять им услуги, если они включают в себя доступ к информации и технологическому оборудованию.

Исключения будут делать только в тех случаях, когда рекомендацию конкретному человеку выдадут службы госбезопасности. Это может создать сложности для журналистов, айтишников и других специалистов, имеющих российское или белорусское гражданство.

Запрет на сделки с недвижимостью, который лоббирует "Новое Единство", касается как непосредственно граждан стран-агрессоров, так и юридических лиц, созданных в России и Беларуси, а также тех, чьи реальные бенефициары — граждане этих государств.

Закон о запрете на покупку недвижимости не должен иметь обратной силы, поэтому те россияне и беларусы, которые уже владеют имуществом в Латвии, смогут продолжать им владеть, продавать, завещать и переписывать на других людей.

Что дальше?

Оба законопроекта должны быть рассмотрены парламентом. Учитывая нынешние настроения в стране и приближение муниципальных выборов, шансы на утверждение очень высоки. В каждом случае целью законодательных изменений называется обеспечение безопасности страны.

Люди, которые будут подпадать под действия новых ограничений, теоретически могут оспорить его действие в Конституционном суде. Однако опыт рассмотрения поправок о языковых требованиях для граждан России показывает, что латвийские суды не видят нарушений Сатверсме в подобных решениях политиков.

Международные стандарты в области прав человека довольно слабо регулируют вопросы, связанные с гражданством. Считается, что государство может вводить определенные ограничения для иностранцев, а гражданство не рассматривается такой же неотъемлемой частью идентичности, как цвет кожи, пол или национальность.

Тем не менее, юристы-международники обычно косо смотрят на ограничения, которые касаются какого-то одного конкретного гражданства. Они полагают, что это может стать завуалированной формой дискриминации по иным "защищенным" признакам.

После начала полномасштабной войны в Украине, конфликт использовался как повод для ограничений в правах эмигрировавших в Европу россиян и беларусов. Например, у нас им почти не выдают визы и ВНЖ, запрещены автомобили с российскими номерами.

В Чехии власти ранее запретили принимать россиян на некоторые специальности в вузах — например, инженерные. А в конце 2024 года чешский парламент ввел специальные требования для россиян, которые претендуют на гражданство Чехии – им нужно обязательно отказаться от российского гражданства. Такая норма, кстати, действует и в Латвии. Критики законопроекта отмечали, что это сложно сделать даже технически, поскольку требует одобрения российских властей, что невозможно для некоторых заявителей.

В Финляндии, в свою очередь, разрабатывают запрет на покупку россиянами недвижимости вблизи стратегически важных объектов. В декабре прошлого года Министерство обороны Финляндии объявило , что уже заблокировало семь сделок с участием иностранных покупателей. А ранее власти Финляндии ограничили операции с недвижимостью для россиян, кроме тех, у кого ВНЖ.

При этом многие из тех, кто совершал диверсии на территории стран Балтии — не россияне, а местные граждане .

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