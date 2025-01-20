Старые-новые люди Трампа. Кто займет ключевые позиции в команде нового президента США

20 ноября в Вашингтоне пройдет инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. С этого момента чиновники администрации Байдена покинут свои посты. Их должны занять новые люди, которых назначит Дональд Трамп. Delfi собрал сведения о ключевых фигурах в новой администрации Трампа, а также об их позиции по российско-украинскому конфликту и НАТО.
Сенатор Джеймс Вэнс, избранный вице-президент США
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Loading...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv
Подпишись и читай:
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь