Старые-новые люди Трампа. Кто займет ключевые позиции в команде нового президента США
Fоtо: AFP/Scanpix/LETA

20 ноября в Вашингтоне пройдет инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. С этого момента чиновники администрации Байдена покинут свои посты. Их должны занять новые люди, которых назначит Дональд Трамп. Delfi собрал сведения о ключевых фигурах в новой администрации Трампа, а также об их позиции по российско-украинскому конфликту и НАТО.

Сенатор Джеймс Вэнс, избранный вице-президент США

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