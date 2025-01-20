Старые-новые люди Трампа. Кто займет ключевые позиции в команде нового президента США

20 ноября в Вашингтоне пройдет инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. С этого момента чиновники администрации Байдена покинут свои посты. Их должны занять новые люди, которых назначит Дональд Трамп. Delfi собрал сведения о ключевых фигурах в новой администрации Трампа, а также об их позиции по российско-украинскому конфликту и НАТО.