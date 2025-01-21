57 детских психиатров на всю страну: от правительства требуют срочно решить проблему ментального здоровья детей

Чтобы привлечь внимание властей к проблеме нехватки специалистов, а также недоступности диагностики и реабилитации для детей с нарушениями ментального здоровья, Латвийский фонд помощи детям (LBAF) направил официальное письмо депутатам Сейма, премьер-министру, Министерству здравоохранения и другим учреждениям.

В письме отмечены две тревожные тенденции в сфере детского ментального здоровья, которые тесно взаимосвязаны. Во-первых, исследования подтверждают, что за последние годы психическое здоровье детей и подростков значительно ухудшилось. Особенно беспокоит, что признаки психических нарушений часто проявляются уже в раннем детстве (до пяти лет) и в младшем школьном возрасте (до 12 лет). Во-вторых, ожидание приема к специалистам, таким как детские психиатры и неврологи, а также на диагностику и реабилитацию занимает несколько месяцев.

Одной из основных причин кризиса является острый дефицит специалистов в области ментального здоровья детей. По последним данным, в 2023 году в Латвии работало всего 57 детских психиатров, 75% из которых находились в Риге. В регионах доступ к этим специалистам катастрофически низок, подчеркнула руководитель проектов LBAF Байба Станкевича.

"Очереди к детским психиатрам длятся месяцами, а за это время проблемы не исчезают, а усугубляются, что увеличивает затраты на дальнейшее лечение или реабилитацию", — заявила она. В регионах ситуация особенно сложна: часть услуг вообще недоступна, и родителям приходится преодолевать десятки, а иногда и сотни километров, чтобы получить помощь.

Дети из семей, которые могут позволить себе оплатить услуги частных специалистов, находятся в более выгодном положении, чем те, кто вынужден ожидать государственной помощи. "Это дискриминирует семьи с низкими доходами", — отметил глава LBAF Каспар Маркшевичс. Кроме того, родители вынуждены самостоятельно разбираться в сложной системе здравоохранения, чтобы добиться необходимой помощи для ребенка.

Еще одной серьезной проблемой является нехватка информации у родителей о ментальном здоровье детей и о том, куда обращаться за помощью.

В долгосрочной перспективе улучшение ментального здоровья детей является важной государственной задачей. LBAF предлагает три первоочередные меры:

разработка и распространение информационных материалов о диагностике и поддержке детей с ментальными нарушениями для родителей, педагогов и семейных врачей;

систематическое обучение семейных врачей и педиатров в этой сфере;

введение нормативного требования о том, чтобы ребенок с ментальными нарушениями или подозрениями на них не ждал приема у специалиста более трех месяцев.

"Политики часто заявляют, что дети — их приоритет. Сейчас у них есть возможность доказать это конкретными действиями, а не пустыми словами ради политической выгоды", — подчеркнул Маркшевичс.

Официальное письмо направлено в комиссии Сейма по государственному управлению и социальным вопросам, премьер-министру Эвике Силине, Министерству здравоохранения, Министерству благосостояния, а также другим ведомствам и ассоциациям.

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