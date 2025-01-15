Почему дети в Латвии ждут от полугода до года приема у психиатра? Отвечает врач

В Детской клинической университетской больнице (BKUS) и Центре психического здоровья детей и подростков (BJPVC) время ожидания на прием к психиатру составляет от полугода до года. Об этом сообщил психиатр и член правления Центра ресурсов для детей и подростков (BPRC) Никита Безбородов, пишет агентство LETA.

Направления на прием в BJPVC сортируются, так как единственная информация о детях поступает от семейных врачей. Некоторые дети получают консультацию в течение месяца, но если ситуация не является экстренной, они попадают в очередь.

Безбородов отметил, что ситуация с семейными врачами в Латвии очень разнообразна: есть квалифицированные специалисты, которые правильно составляют направления, а есть перегруженные практики, не всегда способные адекватно оценить психическое состояние ребенка из-за нехватки времени и знаний.

"Нет единого стандарта, который гарантирует, что все семейные врачи могут правильно оценить психическое состояние ребенка", — добавил психиатр.

Ситуация постепенно улучшается

В целом, ситуация с доступностью психиатрической помощи улучшилась за последние десять лет. В BKUS и BPRC увеличен объем предоставляемых услуг, однако спрос на психиатрическую помощь растет быстрее, чем возможности системы здравоохранения.

Частично это связано с тем, что молодежь стала меньше бояться обращаться за помощью, и вопрос психического здоровья стал менее стигматизирован. Однако это создает дополнительную нагрузку, потому что не всегда детям требуется консультация психиатра. Иногда им нужны другие виды услуг, о которых должны информировать образовательные учреждения. Например, некоторые дети страдают от проблем с речью или письмом, которые не входят в компетенцию психиатра. Поэтому важно координировать ресурсы и налаживать сотрудничество, подчеркнул Безбородов.

"На данный момент роль координатора всех услуг лежит на родителях, и от них зависит, получит ли ребенок необходимую помощь", — сказал психиатр.

Школы должны брать на себя ответственность

Он также отметил, что часть проблем можно было бы решить, если бы школы взяли на себя большую ответственность за обеспечение психической поддержки детей. Это особенно важно, поскольку не всегда у семей есть ресурсы для оказания помощи. Кроме того, система образования не всегда подходит для всех детей, так как она ориентирована на "стандартного" ученика, который просто не существует. Поэтому даже дети с выдающимися навыками часто страдают от тревоги и депрессии.

Психиатр не может помочь ребенку, если тот подвергается насилию или буллингу в школе, если он продолжает посещать учебное заведение. Проблемы, которые касаются всей группы, не могут быть решены индивидуально, отметил специалист. Такие вопросы должны решаться на уровне школьной администрации с привлечением сотрудников, и подход к этим вопросам должен быть системным, поскольку они выходят за рамки здравоохранения.

Безбородов признал, что подобные проблемы существуют во всей Европе, однако Латвия могла бы перенять успешный международный опыт. Например, создать единую базу данных о доступных услугах психического здоровья, в которой будет представлена информация о ресурсах и местах получения помощи.

Такую базу могли бы создать неправительственные организации, но для ее долговременной поддержки потребуются значительные ресурсы, которые могут обеспечить только государственные учреждения.

Почти половина детей страдают от приступов гнева

Результаты опросов родителей о доступности психической помощи показывают, что самые длинные очереди наблюдаются на прием к психиатру и невропатологу. Об этом сообщил руководитель Латвийского фонда поддержки детей (LBAF) Каспарс Маркшевичс.

Опрос показал, что каждый десятый родитель замечает психические проблемы у своих детей, чаще всего это приступы гнева (53% случаев), а также проблемы с вниманием и концентрацией. Одновременно 13% родителей признались, что из-за психических проблем у ребенка ухудшается качество сна.

Маркшевичс подчеркнул, что нужно развеивать миф о том, что психические проблемы — это только проблема подростков. Опросы показывают, что родители замечают психические проблемы у детей уже в раннем возрасте — это подтвердили 37% опрошенных.

На портале Manabalss.lv уже начат сбор подписей с требованием улучшить доступность психиатрических, диагностических и реабилитационных услуг для детей в Латвии.

Авторы инициативы хотят, чтобы в Латвии сократились очереди и был обеспечен равный доступ к психиатрической помощи. В числе требований — увеличить количество детских психиатров и других специалистов в области психического здоровья, чтобы существенно сократить время ожидания, а также обеспечить равный доступ к государственно финансируемым услугам психиатрии, диагностики и реабилитации для всех детей, независимо от региона и финансовых возможностей их родителей.

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