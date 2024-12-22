"Когда ты становишься приемным родителем, ты становишься бойцом, и тебе нужно бороться за этого ребенка", — заявила в программе Spried ar Delfi приемная мать и ментор в объединении профессиональных приемных семей Terēze Элина Батарага. Ее семья стала приемной восемь лет назад и за эти годы не раз замечала, что в обществе много предрассудков в отношении детей, оставшихся без попечения родителей.

Элина Батарага пришла к выводу, что люди чувствуют, могут ли родители защитить ребенка или нет: "Если возникает ощущение, что на этого родителя можно немножко надавить или подвинуть, чтобы он куда-нибудь забрал этого ребенка, желательно в учебное заведение куда подальше, то такая возможность будет использована. Мы никогда и мыслей таких не допускали. За своих детей надо бороться очень сильно, а за этих детей – в десять раз больше".