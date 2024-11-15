Девушка-сирота Анастасия подала заявку на квартиру, которая ей полагается по закону, но работница Сиротского суда объявила, что просительница "выпала из системы". Об этой невероятно эмоциональной истории одной из героинь сериала Delfi "Выживающие" рассказала журналист Delfi Вита Дрейере-Смане. Достаточно одного ранодушного социального работника, чтобы на долгие годы разрушить жизнь человека, обратившегося за помощью. Эту историю обсудили с привлечением ответственных лиц в передаче Spried ar Delfi. Увы, таких случаев немало.
Руководитель центра кратковременного пребывания "Аустра" Латвийского объединения самаритян (там сегодня нашла временный кров Анастасия) Ирита Мерца подтвердила, что бывают такие случаи, когда человек, обратившийся за помощью, встречает пренебрежительное отношение.
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