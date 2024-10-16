После 10 часов вечера во дворе за супермаркетом начинается движение – со всех сторон сюда стекаются люди. Для некоторых из них это будет первый за сегодня прием пищи. Что входит в меню, пока неизвестно — это зависит от того, что на этот раз удастся найти в мусорных контейнерах, куда магазин выбрасывает просроченные продукты. В поисках еды одна женщина пришла сюда с ребенком, другая со своим стулом, чтобы удобнее было добираться до содержимого контейнера.

У Анастасии диагностирована шизофрения, и этого достаточно, чтобы попасть в больницу. Психоневрологическая больница – никакой не санаторий, но возможность поспать в настоящей постели и поесть горячей еды все же намного лучше, чем жизнь на улице.

В Латвии риску бедности подвержен каждый пятый житель. Это сухие цифры, до тех пор, пока за ними не проглядывает вполне реальная жизнь. Семь достаточно смелых людей, готовых раскрыть человеческое лицо бедности, стали героями серии статей Delfi "Выживающие" в начале прошлого года. Мы продолжаем этот цикл.

С Анастасией мы встретились в групповой квартире Dzērves Латвийского объединения самаритян – это ее первое место жительства, потерять которое не надо бояться.

Dzērves — самая большая групповая квартира в Латвии, в ней живут 32 человека. У каждого есть небольшая комната, а санузлы и кухни общие. Анастасия с удовольствием показывает свою комнату – она чистая и уютная. Когда ей хочется перемен, он передвигает мебель. И делает это часто – в конце концов, впервые за 27 лет жизни у нее есть собственная комната, которую она может обустроить по своему усмотрению. До этого она всю жизнь жила только в детдомах, больницах, подъездах и у знакомых, которые, будучи наркозависимыми, могли выкинуть девушку на улицу в любое время суток.

Каково было впервые зайти в комнату, которая полностью принадлежит тебе? "Я долго не могла это осознать, успокоиться. Когда я поняла, что это только мое, я даже расплакалась. Поначалу было трудно привыкнуть - неужели не будет так, что я сейчас усну, и кто-то войдет и скажет: "Давай-ка собирай манатки и выметайся!" Просто у меня такие случаи часто бывали".

Насильники остались безнаказанными

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