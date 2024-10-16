После 10 часов вечера во дворе за супермаркетом начинается движение – со всех сторон сюда стекаются люди. Для некоторых из них это будет первый за сегодня прием пищи. Что входит в меню, пока неизвестно — это зависит от того, что на этот раз удастся найти в мусорных контейнерах, куда магазин выбрасывает просроченные продукты. В поисках еды одна женщина пришла сюда с ребенком, другая со своим стулом, чтобы удобнее было добираться до содержимого контейнера.
У Анастасии диагностирована шизофрения, и этого достаточно, чтобы попасть в больницу. Психоневрологическая больница – никакой не санаторий, но возможность поспать в настоящей постели и поесть горячей еды все же намного лучше, чем жизнь на улице.
С Анастасией мы встретились в групповой квартире Dzērves Латвийского объединения самаритян – это ее первое место жительства, потерять которое не надо бояться.
Dzērves — самая большая групповая квартира в Латвии, в ней живут 32 человека. У каждого есть небольшая комната, а санузлы и кухни общие. Анастасия с удовольствием показывает свою комнату – она чистая и уютная. Когда ей хочется перемен, он передвигает мебель. И делает это часто – в конце концов, впервые за 27 лет жизни у нее есть собственная комната, которую она может обустроить по своему усмотрению. До этого она всю жизнь жила только в детдомах, больницах, подъездах и у знакомых, которые, будучи наркозависимыми, могли выкинуть девушку на улицу в любое время суток.
Каково было впервые зайти в комнату, которая полностью принадлежит тебе? "Я долго не могла это осознать, успокоиться. Когда я поняла, что это только мое, я даже расплакалась. Поначалу было трудно привыкнуть - неужели не будет так, что я сейчас усну, и кто-то войдет и скажет: "Давай-ка собирай манатки и выметайся!" Просто у меня такие случаи часто бывали".
Насильники остались безнаказанными
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