Глава правления аэропорта "Рига" Одиня: Прилеты неопознанных дронов были и будут

"Следует отметить, что случаи с дронами у нас уже были и раньше, но они всегда имели иной характер — либо из-за неосторожности, либо по глупости, либо кто-то из начинающих пилотов экспериментировал, где можно запускать дрон, а где нельзя. Такие инциденты мы могли идентифицировать с помощью устройства, установленного на крыше административного здания аэропорта. Если замечался дрон, информация передавалась в Latvijas gaisa satiksme, после чего запускался стандартный протокол реагирования. Как правило, нам удавалось установить местоположение пилота, и все завершалось примерно за 30 минут. Были также случаи, когда воздушное движение приходилось приостанавливать, поскольку это представляло угрозу безопасности, и, конечно, самолеты не могли приземляться или взлетать, пока в зоне аэропорта находился дрон", - рассказала Одиня: "Этот случай был другим, так как дроны не удалось идентифицировать с помощью имеющихся у нас устройств. Сначала был замечен один дрон. Когда он исчез, появились три дрона в разных местах. Затем это повторилось снова. То, что дроны не удалось идентифицировать, означает лишь то, что в них были внесены модификации, и это был не тот случай, о которых я говорила ранее. Здесь уже преследовались другие цели — спровоцировать, немного дезорганизовать работу аэропорта, проверить, какие меры принимаются в ответ".