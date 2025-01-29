Силиня: в вопросе дронов в аэропорту не приму оправданий по поводу неписаных правил

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") не примет оправданий по поводу неписаных правил в вопросе беспилотников в аэропорту, заявила она журналистам после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем в Рижском замке.

Она напомнила, что до 5 февраля ожидает четкий алгоритм того, как Рижский аэропорт, Агентство гражданской авиации (CAA) и Latvijas gaisa satiksme будут обеспечивать безопасность воздушного пространства в гражданской сфере. Силиня подчеркнула, что она хочет видеть оценку действий должностных лиц, а именно, все ли вовлеченные стороны действовали соответствующе.

"Обеспечение безопасности является основной задачей вовлеченных учреждений, и они должны были ее обеспечить. Если не хватало финансирования или это не было хорошо спланировано, нужно это решить. Всегда можно найти решения, даже в достаточно напряженной ситуации с финансированием", - сказала Силиня.

Ранее премьер-министр раскритиковала слова председателя правления Рижского аэропорта Лайлы Одини о том, что на данный момент ни закон, ни Кабинет министров не обязывают аэропорт внедрять подобные системы обнаружения дронов.

Как сообщалось ранее, 13 января в воздушном пространстве Латвии были введены три краткосрочных ограничения. Все они были связаны с зафиксированными полетами дронов на территории Рижского аэропорта.

В полетах использовалось несколько беспилотников. По данным CAA, системы защиты не идентифицировали дроны, поскольку у них была отключена функция, позволяющая их обнаружить.

Согласно информации в распоряжении CAA, дроны могли быть запущены преднамеренно с целью поставить под угрозу безопасность полетов самолетов гражданской авиации или намеренно помешать работе латвийской гражданской авиации.

В связи со случившимся CAA обратилось в Госполицию и Службу государственной безопасности, попросив расследовать угрозу отрасли гражданской авиации в рамках уголовного процесса.

В Госполиции сообщили, что будет начато расследование уголовного процесса о незаконном пилотировании дронов в аэропорту "Рига".

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