Дроны над аэропортом "Рига": Ринкевич и Силиня указывают на "перекладывание ответственности", инцидент оценит Совет по нацбезопасности

Инцидент с дронами - 13 января были зафиксированы полеты беспилотников над территорией Рижского аэропорта - будет обсуждаться на заседании Совета по национальной безопасности 29 января, сообщил президент страны Эдгар Ринкевич в интервью изданию Neatkarīgā Rīta Avīze. И президент, и премьер-министр Эвика Силиня подвергли критике действия Рижского аэропорта и других служб, обязанных реагировать на подобные инциденты, являющиеся, по словам Ринкевича, тестом на устойчивость к гибридным атакам.

Ринкевич: инцидент с дронами - "гибридный" тест

Эдгар Ринкевич признал, что инциденты с дронами являются тестами на устойчивость с гибридным атакам, которые выявляют "наши слабые места и упущения". Инцидент с российским дроном в Гайгалавской волости Резекненского края уже был обсужден, а случай с полетами беспилотников над Рижским аэропортом президент предложил рассмотреть на заседании Совета национальной безопасности в среду, 29 января.

Президента шокировала "перекладывание ответственности" за произошедшее, из чего он сделал вывод, что аэропорт "Рига" не улучшил возможности радарного обнаружения. "С высоких трибун мы говорим о гибридной войне, а Государственная полиция утверждает, что она не отвечает за эту ситуацию, Агентство гражданской авиации заявляет, что это тоже не их ответственность, аэропорт также не несет ответственности", — выразил свое недовольство Ринкевич.

29 января на заседание Совета национальной безопасности будут приглашены ответственные министры, а не учреждения. "Если кто-то в наших учреждениях до сих пор чего-то не понял, лучше честно признаться в этом и покинуть свою должность", — сказал президент.

"Тогда мы поговорим о недоработках. Кто-то в аэропорту должен был взять на себя руководство и идти вперед. Мне рассказывали, что начинается разработка нового алгоритма. Технические возможности вроде бы были, но где же реакция, которая должна была происходить вовремя?" — добавил президент.

Вместе с тем Ринкевич призвал не преувеличивать опасность ситуации, заверив, что латвийские учреждения безопасности и правоохранительные органы работают ответственно.

Силиня: правительство не может думать за руководство аэропорта

В свою очередь, премьер-министр Эвика Силиня обрушилась в интервью программе "900 секунд" на канале TV3 с критикой на главу правления Рижского аэропорта Лайлу Одиню в связи с его высказываниями по поводу инцидента с дронами. По мнению Силини, правительство не может думать за других руководителей — если руководитель ждет, что кто-то извне скажет ему, что делать, это ненормальная ситуация.

Премьер-министр рассказала, что после этого инцидента созвонилась с начальником Государственной полиции Армандом Руксом, задав вопрос, почему полиция не действовала. Он объяснил, что полиции не хватало полномочий.

В то же время Силиня выразила уверенность, что Государственная полиция имеет право действовать в любой ситуации угрозы. Если необходимо прописать это в законе, это будет сделано, подчеркнула глава правительства.

В ходе программы премьеру предложили прокомментировать высказывания Одини в программе Nekā personīga на TV3 о том, что сейчас в настоящее время ни закон, ни Кабинет министров не обязывают аэропорт внедрять системы обнаружения дронов. В ответ на вопрос, согласна ли она с этим, Силиня подвергла критике Одиню.

"Получается, если правительство не продумало все, что должна была сделать администрация аэропорта, то это не будет сделано. На мой взгляд, это плохое управление", — подчеркнула глава Кабинета министров.

"Каждый руководитель должен знать, какая ситуация с угрозами существует в его предприятии. Если он ждет, что кто-то извне придет и скажет, что ему делать, это ненормальная ситуация" — заявила она.

"Если были нужны такие правила, давно следовало прийти в правительство с таким запросом", — добавила глава правительства.

Силиня подчеркнула, что аэропорт является частью критической инфраструктуры, за которую отвечают определенные люди. Они должны реагировать первыми, а затем подключать остальные службы. "Руководству аэропорта также следует брать на себя ответственность", — считает глава правительства. По ее мнению, аэропорт должен быть готов действовать в соответствии с инструкциями.

Одновременно Силиня акцентировала внимание на важности учений. По ее словам, не только в аэропорту, но и во многих учреждениях существует ощущение, что "кто-то придет извне и все сделает".

Премьер-министр еще раз подчеркнула, что правительство предоставит службам все необходимые полномочия, если они считают, что их не было. "Но главное, чтобы у них были все инструменты и желание действовать", — заявила Силиня.

Полеты дронов над аэропортом

Как уже сообщалось ранее, 13 января в воздушном пространстве Латвии трижды вводились краткосрочные ограничения. Все они были связаны с зафиксированными полетами беспилотных летательных аппаратов над территорией Рижского аэропорта.

В этих полетах использовались несколько дронов. Как пояснили в Агентстве гражданской авиации (CAA), системы защиты не идентифицировали соответствующие дроны, так как у них была отключена функция, позволяющая их обнаружить.

Согласно имеющейся в распоряжении CAA информации, полеты беспилотных летательных аппаратов, возможно, были совершены сознательно с целью угрозы безопасности полетов гражданской авиации или умышленного нарушения деятельности гражданской авиации Латвии.

CAA в связи с произошедшим обратилась в Государственную полицию и Службу государственной безопасности с просьбой расследовать угрозу, созданную для гражданской авиации, в рамках уголовного процесса.

Государственная полиция объявила, что начнет уголовный процесс по факту незаконного управления дронами на территории Рижского аэропорта.

Это не первый инцидент с дроном в Латвии. 7 сентября прошлого года в Гайгалавскую волость Резекненского края залетел российский

дрон из Беларуси. Позже Национальные вооруженные силы подтвердили, что это былй беспилотник типа Shahed со взрывчаткой.

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