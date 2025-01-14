На территории аэропорта "Рига" замечены неопознанные дроны: Агентство гражданской авиации обратилось в полицию и СГБ

Агентство гражданской авиации обратилось с заявлением в Госполицию и Службу госбезопасности (СГБ) всвязи с замеченными на территории международного аэропорта "Рига" дронами. Ведомство просит в рамках уголовного процесса расследовать возможные угрозы гражданской авиации.

В минувший понедельник, 13 января, в воздушном пространстве Латвии пришлось трижды кратковременно вводить ограничения из-за полетов неизвестных беспилотников, появившихся на территории аэропорта. Дроны представляли существенную опасность для полетов гражданской авиации.

По данным Агентства гражданской авиации, в полетах над территорией аэропорта "Рига" было задействовано более одного дрона.

По причине ограничений в другие аэропорты пришлось перенаправлять три самолета: рейс авиакомпании airBaltic София — Рига и авиакомпании Wizzair Кутаиси — Рига пришлось перенаправить в Вильнюс, а рейс компании Finnair Хельсинки — Рига развернули обратно в Хельсинки.

Во время повторных полетов беспилотников ранее перенаправленные рейсы авиакомпаний airBaltic и Wizzair вернулись с альтернативного аэродрома в Вильнюсе, оставаясь в режиме ожидания в воздушном пространстве Латвийской Республики до открытия аэродрома, а затем успешно приземлились в аэропорту "Рига".

Из-за ограничений, введенных по причине полетов неопознанных дронов, многие рейсы из аэропорта "Рига" вылетали с опозданием.

Имеющаяся в распоряжении Агентствв гражданской авиации информация указывает на то, что полеты беспилотников могли быть преднамеренно осуществлены с целью поставить под угрозу безопасность полетов гражданских воздушных судов или преднамеренно нарушить деятельность сектора гражданской авиации Латвии. По этой причине ведомство обратилось Госполицию и Службу государственной безопасности с просьбой расследовать вчерашние события в рамках уголовного производства.

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