Гражданам России и Беларуси могут запретить владеть критической инфраструктурой Латвии

Кабинет министров во вторник, 4 марта, поддержал внесение на рассмотрение в Сейм разработанные Министерством внутренних дел поправки к Закону о национальной безопасности, которые запретят гражданам России и Беларуси быть владельцами критической инфраструктуры Латвии, а также работать в этой сфере.

"Эти случаи свидетельствуют о том, что критическая инфраструктура по-прежнему является одним из приоритетов разведки государства-агрессора России. Информацию о латвийской критической инфраструктуре собирает и союзница России – Беларусь. Об этом говорит задержание в 2022 году агента белорусской военной разведки и его последующий приговор за шпионаж в сфере критической инфраструктуры", – отмечают в министерстве.