Кому из граждан РФ и когда надо подавать документы и сдавать языковые экзамены, чтобы сохранить постоянный ВНЖ в Латвии?

В июне прошлого года Сейм принял новые поправки к Закону об иммиграции, которые обязали сдавать экзамен по латышскому языку и оформить документы ради сохранения права жить в Латвии граждан России, на которых прежде это требование не распространялось. На сегодня документы подали меньше половины. До сих пор выдаются распоряжения на выезд для тех граждан РФ (бывших неграждан Латвии), которых затронули первые поправки к Закону. Рассказываем о ситуации на сегодня.

Число живущих в Латвии граждан России которых коснулась первая порция поправок к Закону об иммиграции — около 25 тысяч. Они были гражданами или негражданами Латвии, но после 2003 года по тем или иным причинам приняли гражданство России. Зачастую побудительным мотивом стала возможность раннего выхода на пенсию (для женщин - 55 лет). Латвия им выдавала автоматичечский постоянный вид на жительство в стране. Многих с Россией практически ничего не связывало.

Новые поправки к тому же Закону об иммиграции обязал переоформить постоянный ВНЖ и тех граждан РФ, которые получили российский паспорт с 90-х по 2003 год. Им больше четырех тысяч человек (в марте прошлого года число оценивали в 4959). В активном возрасте – моложе 75 лет — около тысячи. Им надо предъявить сертификат нового образца (не старше 1 февраля 2001 года) на знание языка категории А2 или сдать экзамен.

Как сообщила вчера на LR4 глава Управления гражданства и миграции (PMLP) Майра Розе, документы на прохождение этого процесса на сегодня подали около 1,5 тысяч живущих в Латвии граждан РФ – из более, чем четырех тысяч.

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