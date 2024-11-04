Административный районный суд вопреки решению министра внутренних дел обязал выдать временный вид на жительство гражданке России, страдающей шизофренией. Об этом говорится в общедоступном приговоре суда.

В августе 2022 года Управление по делам гражданства и миграции предоставило гражданке России вид на жительство в Латвии по гуманитарным соображениям. Разрешение действовало до августа 2023 года. В декабре 2023 года при рассмотрении заявления о выдаче нового разрешения министр внутренних дел отказал в выдаче запрашиваемого документа.

В решении главы МВД говорится, что он не видит гуманитарных соображений, исходя из которых можно продлить ВНЖ.

Министр поставил под сомнение состояние здоровья женщины и необходимый ей уход. Над женщиной не установлена опека, она также не лишена дееспособности.

Указано, что соискательница ВНЖ получила высшее образование - с 2011 по 2016 год она училась в Московском международном университете по специальности "Связи с общественностью". Именно поэтому министр усомнился в необходимости круглосуточной опеки, неспособности гражданки РФ позаботиться о себе и отсутствии у нее социальных навыков.

В решении главы МВД Латвии говорится, что обучение в университете требует вложений, а также разумных и самостоятельных действий. Тот факт, что заявителю необходимо образование для повышения уверенности в себе, свидетельствует о том, что она осознает себя как личность, понимает свою социальную роль и в той или иной степени способна принимать решения.

Министр также утверждал, что женщина и ее мать значительную часть времени проводят за пределами Латвии. Если женщина также нуждается в особом уходе, по его мнению, это можно реализовать в России, где имеется адекватная медицинская и социальная помощь, где также проживает биологический отец заявительницы и ее родственница - сестра матери.

Хотя ранее вид на жительство был предоставлен женщине по гуманитарным соображениям, по мнению министра, это не могло создать ей правового доверия. Министр ввнутренних дел указал, что женщина может реализовать свои интересы, находясь в Латвии на основании визы.

Гражданка РФ не согласилась с мнением министра и обратилась в суд. В решении суда указано, что согласно закону, гражданам России может быть выдан временный вид на жительство сроком до пяти лет, если его выдача связана, в том числе, с гуманитарными соображениями.

Кроме того, Служба государственной безопасности, как компетентный орган государственного управления, указала, что не обнаружено никакой информации, которая могла бы стать основанием для отказа во въезде заявительнице или выдаче ей вида на жительство в Латвии.

Суд пришел к выводу, что заявительница является инвалидом, страдает хроническим неизлечимым заболеванием - шизофренией, отличается непредсказуемым поведением, нарушенной способностью ухаживать за собой, а также регулярно принимает лекарства и нуждается в присмотре и уходе.

Получить образование заявительнице помогла ее мать, и целью этого было повышение уверенности в себе, а не применение образования на практике. В случае, если заявительница будет отделена от своей семьи и привычного окружения, существует высокий риск того, что новые условия и разлука вызовут у нее переживания и страдания, заключил суд.

Хотя в России в целом предоставляется доступ как к государственной, так и к частной психиатрической помощи, обстоятельства дела свидетельствуют о том, что у заявительницы могут быть субъективно отягчающие обстоятельства, при которых соблюдение определенных требований будет чрезмерно затруднено, причем, в такой степени, что это может быть признано бесчеловечным требованием.

Суд также пришел к выводу, что мать заявительницы проживает в Латвии на основании вида на жительство, выданного этим летом, и матери предоставлено право проживать в Латвии до июля 2028 года. Поскольку заявительница полностью зависит от матери и проживает с ней в одном хозяйстве, по мнению суда, заявительнице также должен быть выдан вид на жительство до этой даты.

Принимая во внимание изложенные факты, суд постановил обязать министра внутренних дел выдать гражданке России временный вид на жительство в Латвии до 14 июля 2028 года по гуманитарным соображениям.

Решение может быть обжаловано в Административном районном суде в течение одного месяца со дня вынесения решения.

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