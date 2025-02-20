Российский паспорт как мина замедленного действия. Из-за формальности Полина может стать лицом без гражданства

В начале марта Полине Масальской исполнится 25 лет. У нее два паспорта – российский по рождению и латвийский по отцу-репатрианту. Но через два месяца Полина может оказаться апатридом, если ей не удастся доказать Управлению по делам гражданства и миграции (PMLP), что она полна решимости выйти из российского гражданства. PMLP заверяет Rus.Delfi.lv, что управлению известно и сложностях отказа от российского паспорта - оно может пойти навстречу и дать время.

С тех пор моя жизнь была полностью связана с Латвией: я окончила здесь школу, работала в семейном бизнесе, принимала участие в жизни общества. С самого начала мне было известно, что к 25 годам придется выбрать одно гражданство, так как Латвия не разрешает иметь два. Для меня это решение было очевидным – я не хотела и не хочу быть гражданкой России. Особенно после 2022 года, когда началась война - я окончательно приняла решение отказаться от российского гражданства".

Пять лет назад Полина поступила в университет в Нидерландах, уехала учиться и осталась там. Открыла свой бизнес, построила карьеру и начала процедуру натурализации.

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