"Триггерило, что я была человеком второго сорта". 30 лет назад в Латвии началась натурализация. Как это происходит сейчас?

В начале февраля исполнилось 30 лет с того момента, как в Латвии начался процесс натурализации. На протяжении десятилетий статус неграждан был одной из самых острых и болезненных тем в политической повестке дня. Что происходит с негражданами сейчас?

В начале 1990-х около 750 тысяч жителей Латвии получили статус неграждан, поскольку не смогли доказать свою историческую связь с Латвией. Возможность сдать на гражданство появилась у некоторых из них только в 1995 году. Массовый характер прием в граждане Латвии приобрел позже, в 1998 году. За 30 лет натурализовалось более 150 тысяч неграждан Латвии, однако около 9% населения страны (169 тысяч) по-прежнему остаются в этом статусе. С 2014 года гражданство через натурализацию получает менее 1000 человек в год.

Некоторые имена в этом тексте изменены - герои хотели сохранить анонимность. Некоторые назвались настоящими именами.

Владимиру 47 лет. Впервые он пошел на выборы, когда ему было за 40 — потому что наконец прошел натурализацию. "Я был удивлен и даже смущен, ко всем приставал с вопросом — за кого голосовать-то?, — смеется Владимир. — Я знал, конечно, как это происходит, но сам никогда не голосовал. Не было вот этого: в 18 лет впервые торжественно иду на избирательный участок. Пошел уже очень взрослым. Интересно же посмотреть, как это происходит. Но натурализовался, конечно, не для этого".

"В какой-то момент стал смотреть в сторону Запада — возможно, есть смысл поехать и пожить с семьей в какой-то европейской стране. Для этого нужно гражданство ЕС, чтобы не требовали разрешения на работу. Можно сказать, я натурализовался, чтобы получить именно паспорт гражданина ЕС".

Признает Владимир и то, что когда-то у неграждан были иллюзии, что гражданство дадут автоматически. "Я устал ждать, что государство само решит вопрос неграждан", - говорит он.

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