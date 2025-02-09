"Триггерило, что я была человеком второго сорта". 30 лет назад в Латвии началась натурализация. Как это происходит сейчас?

В начале февраля исполнилось 30 лет с того момента, как в Латвии начался процесс натурализации. На протяжении десятилетий статус неграждан был одной из самых острых и болезненных тем в политической повестке дня. Что происходит с негражданами сейчас?
Некоторые имена в этом тексте изменены - герои хотели сохранить анонимность. Некоторые назвались настоящими именами.
Владимиру 47 лет. Впервые он пошел на выборы, когда ему было за 40 — потому что наконец прошел натурализацию. "Я был удивлен и даже смущен, ко всем приставал с вопросом — за кого голосовать-то?, — смеется Владимир. — Я знал, конечно, как это происходит, но сам никогда не голосовал. Не было вот этого: в 18 лет впервые торжественно иду на избирательный участок. Пошел уже очень взрослым. Интересно же посмотреть, как это происходит. Но натурализовался, конечно, не для этого".
"В какой-то момент стал смотреть в сторону Запада — возможно, есть смысл поехать и пожить с семьей в какой-то европейской стране. Для этого нужно гражданство ЕС, чтобы не требовали разрешения на работу. Можно сказать, я натурализовался, чтобы получить именно паспорт гражданина ЕС".
Признает Владимир и то, что когда-то у неграждан были иллюзии, что гражданство дадут автоматически. "Я устал ждать, что государство само решит вопрос неграждан", - говорит он.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv