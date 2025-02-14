Латвия – страна одиноких людей. Главные новости за пятницу, 14 февраля

Рижская дума не разрешила митинг в защиту "политзаключенных", Мюнхенская конференция посылает противоречивые сигналы. А мир вопреки всему отмечает День всех влюбленных. Впрочем, в Латвии стоило бы ввести День одиноких людей. Почему? Сейчас расскажем подробнее.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что случилось?

Несмотря на традиционную популярность Дня Валентина, Латвия превращается в страну "синглов". По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), 40% домохозяйств в Риге — это одинокие взрослые люди. В целом по стране каждое третье домохозяйство – это человек без партнера и детей. Резко падает и популярность института брака. Если в 2015 году на 1000 жителей в столице приходилось 7,3 заключенных союза, то в 2023-м – только 5,6.

Ситуация в Латвии не уникальна. Согласно подсчетам Eurostat, за последние десять лет число домохозяйств из одного человека в Евросоюзе увеличилось на 20%, став наиболее популярной формой проживания. Самый большой процент "синглов" наблюдается в Эстонии, Финляндии, Дании, Литве, Швеции, Латвии, Бельгии.

Почему это важно?

Причины появления в мире столь большого числа одиноких людей разнообразны – это и сознательный выбор, и жизненные обстоятельства: развод, эмиграция, смерть партнера. Например, после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году в Европе резко увеличилось число одиноких украинских женщин (и с детьми), а в странах, куда россиянам для въезда было не нужна виза, подскочило число одиноких мужчин с российским гражданством, бежавших от риска мобилизации.

Молодежь, как свидетельствует недавно опубликованное в Канаде исследование , за последние десять лет значительно утратила интерес к романтическим отношениям. В качестве причин называют рост популярности гаджетов и социальных сетей, последствия пандемии, увеличение важности образования и карьеры, изменение социальных устоев и т.д.. Другие исследования доказывают, что одинокие люди все реже страдают от своего статуса, даже наоборот. Ряд исследований сообщает, что одинокие женщины, как правило, более здоровы , менее подавлены и живут дольше , чем замужние.

Основные претензии, которые традиционные общества и консервативно мыслящие политики предъявляют к "синглам": у них нет детей. А значит, они не способствуют повышению демографии. За это государство наказывает отшельников рублем – им не полагаются налоговые льготы, какие дают семейным парам или одиноким родителям с детьми, им не полагается кризисная поддержка в виде скидок на оплату коммунальных услуг. Хотя в бюджете "одиночки" расходы на жилье изначально имеют больший удельный вес, чем в бюджете семьи из двух работающих партнеров.

Маркетологи и предприниматели не любят "синглов" за отсутствие масштаба. Например, зачем отдавать целый стол в ресторане одному клиенту, если за него теоретически можно посадить четырех? И даже снять жилье в аренду "синглу" дороже и сложнее. В серии экспериментов социальный психолог Белла ДеПауло и ее коллеги попросили агентов по аренде оценить профили потенциальных квартиросъемщиков с различными статусами отношений. По итогам выяснилось, что лучшие шансы снять жилье имели супружеские пары и лишь потом сожительствующие (то есть не вступившие в официальный брак) и одинокие.

Одиноким людям сложнее передать свою собственность в наследство или оформить дар кому-то из третьих лиц (близкому другу, крестнику и т. д.): обычно в странах ЕС с таких операций взымают намного больший налог, чем когда переход собственности происходит между супругами или от родителей к детям.

Что будет дальше?

Государству и бизнесу придется подстраиваться под "синглов". В сфере обслуживания будут все чаще появляться пакеты предложений для одного: турпоездка в режиме соло, столики в ресторане на одну персону, малометражные квартиры-студии и т.д..

Коррекции потребуются и на политическом уровне. Первые примеры уже есть. Брюссельский муниципалитет Woluwe-Saint-Pierre в прошлом году решил первым в Европе официально прекратить дискриминацию синглов (они составляют треть все живущих в самоуправлении домохозяйств). Как пишет The Brussels Times, подготовленный администрацией план предписывает на всех уровнях одинаково относиться ко всем жителям — как с детьми, так и без. Муниципалитет также начал специально оценивать влияние всех политических решений на домохозяйства с одним человеком, чтобы убедиться, что они не окажут никакого негативного влияния на "синглов".

Что еще произошло?

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