Туман переговоров. Белый Дом отказывается от своих заявлений по Украине

Целый ряд представителей администрации Трампа дезавуировал сделанные в четверг заявления по мирному урегулированию в Украине. Они уже не так категоричны в том, что у Украины нет шансов вступить в НАТО, не исключают возможности вернуться к границам 2014 года. Анонсированная вчера встреча представителей РФ, Украины и США на Мюнхенской конференции также оказалась под вопросом.

В пятницу Хегсет фактически отказался от своих слов, заявив, что "все варианты остаются возможными". Джон Коул, заместитель спецпредставителя по Украине Кита Келлога, также опроверг вчерашние заявления Хегсета в интервью Reuters. Он сказал, что США "не исключают" возвращения к границам 2014 года и вступления Украины в НАТО. Трамп, выступая после него, сказал, что "не верит, что Россия разрешит" Украине вступить в НАТО.

Кит Келлог, в свою очередь, заявил , что Зеленский и Путин должны провести прямые переговоры, и "обе стороны должны от чего-то отказаться". Он также отверг предположение, что Трамп хочет вести переговоры только с Путиным.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Wall Street Journal допустил не только отправку американских войск в Украину, но и введение дополнительных санкций против России, если Кремль "не сможет вести добросовестные переговоры". "Я думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих", — сказал американский вице-президент.

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал, что на Мюнхенской конференции по безопасности пройдет встреча между представителями РФ, Украины и США. Но участие и Москвы, и Киева в конференции под вопросом, сообщает издание "Важные истории".

Советник украинского президента Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил , что Украины на этой встрече не будет, и подчеркнул, что Украина сначала должна говорить с США. Председатель Мюнхенской конференции Кристоф Хейсген перед началом мероприятия сообщил в эфире Deutschlandfunk, что ни один представитель РФ на него не аккредитован.

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