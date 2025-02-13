"Очень импонирует Кремлю". За одну ночь Дональд Трамп вернул мир в век империй

Дональд Трамп обещал закончить войну с Украиной в 24 часа. Война еще не закончилась, но за 24 часа Трампу уже удалось вернуть систему международных отношений на 125 лет назад. В своем посте, описывая разговор с Путиным, Трамп разве что не назвал его "дорогим другом и братом", как это полагалось между монархами позапрошлого столетия. Выступления его министра обороны Питера Хегсета на встрече контактной группы стран-партнеров Украины прозвучали и вовсе похоронным звоном по послевоенной системе международных отношений. С сегодняшнего дня мы живем в новом удивительном мире, в котором великие державы делят мир, не интересуясь ни чьим мнением.

С сегодняшнего дня мы живем в новом мире, где великие державы снова делят мир, не интересуясь ни чьим мнением.

"Наши общие цели должны заключаться в том, чтобы поставить Украину в положение силы. Украина и Европа должны быть частью любых переговоров. Украине должны быть предоставлены надежные гарантии безопасности. Справедливый и прочный мир на Украине является необходимым условием для прочной трансатлантической безопасности", — говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании, а также Европейской комиссии. Страны ЕС с нетерпением ждут обсуждения дальнейших действий со своими американскими союзниками, сказано в заявлении.

Никаких союзников больше нет

Но пока американские союзники ничего ни с кем не обсуждают.

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